Famosos lamentam a morte do ator Eduardo Galvão

publicidade

Algumas personalidades famosas lamentaram nas redes sociais a morte do ator Eduardo Galvão, que aconteceu na noite desta segunda-feira (7), no Rio de Janeiro.

Eduardo foi internado no fim de novembro em um hospital no Rio de Janeiro, onde seguiu para a UTI após ser diagnosticado com 50% dos pulmões comprometidos. O artista participou de dezenas de novelas ao longo da carreira, entre elas Apocalipse (2017), da Record TV, na qual deu vida a Alan Gudman. O último trabalho dele na televisão foi em Bom Sucesso, da TV Globo.

O ator deixou uma filha, Mariana Galvão, e uma neta, Lara.