Fanfarra encerra circuito ATO 2022

Nesta quinta-feira, uma grande fanfarra em um dos cartões-postais de Porto Alegre celebra a conclusão da primeira edição do ATO 2022. O circuito de artes cênicas que iniciou em 20 de outubro reuniu ao todo dez apresentações e duas ações formativas em cinco palcos porto-alegrenses. O encerramento reúne o Grupo Cerco e o Cosmobloco em espetáculos gratuitos que misturam várias linguagens artísticas, a partir das 19h, na Travessa dos Cataventos, no térreo da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), Centro Histórico.

Realizado pelo Instituto Ling e Secretaria de Estado da Cultura - por meio da Casa de Cultura Mario Quintana e do Instituto Estadual de Artes Cênicas (IEACen) -, com patrocínio do Banrisul e apoio do Sesc/RS, o ATO 2022 surgiu com o papel de afirmar a arte e a convivência como instrumentos de fortalecimento da diversidade e da tolerância. A curadoria, assinada pelo jornalista e crítico de teatro Renato Mendonça, teve como objetivo contribuir para a recuperação do lugar de reflexão, prazer e provocação que são os palcos e outros espaços onde a arte se faz necessária, após um hiato em decorrência da pandemia. Nos bastidores, o evento ainda movimentou mais de 180 pessoas ligadas diretamente à sua produção.

A agenda do circuito, que também levou em consideração o objetivo de explorar diferentes gêneros e espaços artísticos, fecha com intervenções criadas especialmente para o momento, conectando dois importantes grupos cênico-musicais de Porto Alegre. O Cosmobloco reunirá 25 artistas, entre músicos e performers, misturando elementos do circo, teatro, dança e trilha instrumental de fanfarra, que tem como base o sopro e a percussão. A direção cênica do Cosmobloco é de Louise Pierosan.

O coletivo vai se juntar ao Grupo Cerco, que por sua vez mostra ao público uma versão pocket de sua opereta rock “Trago Sorte, Mentira & Morte”, escrita em rimas e comicidade. A apresentação conta com algumas músicas do espetáculo original e, entre elas, a interação dos personagens e suas histórias. A direção cênica do Grupo Cerco é de Inês Marocco e Kalisy Cabeda. Ao se encontrarem, os grupos prometem transformar a Travessa Rua dos Cataventos em um palco onde artistas e espectadores terão motivos de sobra para celebrar juntos este festivo ato final.