Farol Santander Porto Alegre inova com performance de dança

publicidade

O Farol Santander Porto Alegre amplia a atuação cultural e divulga programação especial para o mês de agosto, com espetáculos de dança, além de música clássica e popular entre as atrações que acontecem no átrio do edifício.

Em destaque, a Cisne Negro Cia de Dança, considerada uma das melhores companhias contemporâneas do país, com 45 anos de existência, chega ao Farol Santander com dois espetáculos: “Goitá”, uma homenagem ao mamulengo, teatro de bonecos tradicional do Nordeste, popular do estado de Pernambuco, e “Ziggy”, um tributo a David Bowie.

As quatro apresentações ocorrem no Farol em dois dias 13 e 20 de agosto (sábados). No primeiro sábado, a Cia inicia os trabalhos com “Goitá” e, logo na sequência, “Ziggy”. Na semana seguinte, o cronograma se repete, às 16h e 19h. Ingressos na plataforma Sympla.