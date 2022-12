Farol Santander recebe o grupo Pianistas de Bagé em concerto “Das valsas ao Cinema”

publicidade

O Farol Santander Porto Alegre (rua Sete de Setembro, 1028) apresenta neste sábado, dia 3, às 18h, o concerto “Das Valsas ao Cinema”, com o grupo Pianistas de Bagé. Com um repertório formado por músicas que tiveram destaque no cinema, o conjunto traz arranjos especiais interpretados por sua notável composição: cinco pianos recebem dez pianistas simultaneamente, ou seja, 20 mãos tocam as canções. Os ingressos podem ser adquiridos no site da Sympla.

Entre os integrantes do grupo, diferentes gerações e profissionais se encontram para realizar prestigiados espetáculos de grande alcance social e estilos que refletem a cultura do piano no Rio Grande do Sul.

Relíquia brasileira, o Pianistas de Bagé se formou na década de 1960 sob denominação de Pianos Carlos Gomes, no Instituto Municipal de Belas Artes (IMBA), pela professora Gelcy Porto Médici. Após um período de amplo sucesso, o conjunto passou por um breve hiato, retornando nos anos 2000 a partir da iniciativa da pianista Lúcia Antônia Bezerra de Mello.

Em março de 2020, o grupo se tornou Patrimônio Imaterial, Cultural e Histórico do Município de Bagé, de acordo com a Lei nº 6.179. Hoje, a iniciativa tem direção da Profa. Dra. Eliana Vaz Huber e sede na Sala Lúcia Antônia do Centro Municipal de Cultura de Bagé, além de assento na Universidade da Região da Campanha (URCAMP).

Para apresentar “Das Valsas ao Cinema”, o Pianistas de Bagé preparou um repertório de 14 canções que perpassam pela música popular e erudita de diferentes décadas e nacionalidades. As boas-vindas ao concerto ficam por conta de “Assim Falou Zarathustra”, do renomado compositor romântico alemão Richard Strauss. A cultura brasileira também marca presença com “Valsinha”, de Vinicius de Moraes e Chico Buarque, e “Tico-tico no Fubá”, de Zequinha de Abreu. Já os fãs de musicais da Broadway podem conferir interpretações de trilhas de espetáculos como “Fantasma da Ópera” e “Mamma Mia”.

No Farol Santander Porto Alegre, o concerto – que conta com o patrocínio da Claro – será marcado pela presença de dois grupos de pianistas. Os integrantes são: Ana Verusca dos Santos, Camila Borba, Cheisa Rodrigues Goulart, Eliana Vaz Huber, Guilherme Peres, Heidi Martens Wall, Leilah Mery Kalil Castro, Magali Collares Gonçalves, Magela Fuentes Barbosa, Maíres Robaina Leite, Marcelo Macedo Cazarré, Marcelo Brum, Maria das Graças Garcia, Pedro Henrique Souza Sedrez, Raquel Tamboreno, Renato Faleira Paim, Regina Mendes Bernhard, Sarah Lopes, Vera Catarina De Los Santos, Vera Lúcia Inghes, Vera Regina Alagia Brasil e Wagner Martins Brasil.

Serviço concerto Pianistas de Bagé:

Data: 03/12/2022 (sábado)

Endereço: Rua Sete de Setembro, 1028, Centro Histórico, Porto Alegre, RS

Acessibilidade: Rua Cassiano Nascimento, lateral do acesso principal

Horário: 18h | Classificação: Livre