Fechado há nove anos, Teatro de Câmara Túlio Piva deve reabrir este ano

O Teatro de Câmara Túlio Piva, na Rua da República, 564, Cidade Baixa, está com mais de 60% de avanço na execução das reformas. A obra é realizada pela Opinião Produtora, como parte do contrato de concessão do teatro e do Auditório Araújo Vianna.

Assim como na concessão do Araújo Vianna, a Opinião Produtora irá administrar o Túlio Piva até junho de 2031. O prefeito Sebastião Melo realizou vistoria na semana passada para conferir as instalações e obras em andamento no teatro.

O espaço cultural foi fechado em 2014 por problemas estruturais e, agora, deve reabrir entre agosto e setembro, mas esta data pode ser alterada.

Os trabalhos de recuperação começaram em 2020, mas foram comprometidos pela pandemia. A intervenção recomeçou, então, em fevereiro de 2022.

Além da completa recuperação, haverá ampliação da estrutura com um foyer que terá cafeteria.

Investimentos

O investimento na infraestrutura soma R$ 7,5 milhões. A qualificação inclui reconstrução e ampliação do teatro, ampliação do palco, ampliação da área de camarins, ampliação da área com criação de novo foyer, ampliação da área de sanitários para o público, instalação de sistema de climatização, novas instalações elétricas, novas instalações hidrossanitárias, novas instalações de PPCI, novas instalações de som e iluminação, execução de sistema de isolamento acústico, colocação de elevador para equipamentos e novo sistema de cobertura e impermeabilização.



Teatro de Câmara Túlio Piva foi inaugurado em 1970, sendo o primeiro teatro de responsabilidade do município de Porto Alegre. Em 1999, recebeu o nome de Túlio Piva, em homenagem ao músico gaúcho.