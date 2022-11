Feira de discos de vinil é realizada em frente ao Araújo Vianna

publicidade

A esplanada do Auditório Araújo Vianna recebe, neste sábado, a feira de discos de vinil "Vitrola". O evento é uma parceria com a Opinião Produtora, que tem proposto diversas iniciativas no espaço externo do local, para além dos shows da área interna.

A feira conta com expositores de diversas localidades do estado, apresentando opções de discos, cd's e fitas K7, além de artigos de moda e variedades. Localizado em um dos lugares mais populares de Porto Alegre, no Parque da Redenção, coração do bairro Bom Fim, o evento também contará com bar e alimentação na área externa, convidando os visitantes a curtirem a tarde de sábado no local. E, claro, o que não poderia faltar em uma feira de discos: discotecagem em vinil, com os DJs Marcelo Andres, Canepa e Damon M.

A feira ocorre entre 12h e 19h.