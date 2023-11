Feira de Quadrinhos na Biblioteca Pública do Estado

publicidade

A Gibiteca BPE promove, neste sábado e domingo, dias 4 e 5 de novembro, das 13h às 19h, a 4ª Feira Gibizeira, com exposição, oficinas, bate-papos e venda de HQs, na Biblioteca Pública do Estado (Rua Riachuelo, 1190). Serão homenageados o cartunista Sampaulo (1931 - 1999), criador do personagem Sofrenildo, e a quadrista e ilustradora Paula Mastroberti.

Além disso, a Gibiteca BPE estará distribuindo gratuitamente uma publicação especial sobre o evento, com tiragem limitada, enquanto durar o estoque. Toda a programação é gratuita.

O curador Guilherme Smee destaca que "a Gibizeira é uma feira de quadrinhos e humor gráfico que pretende destacar a produção de HQs do Rio Grande do Sul e que a cada edição atrai mais participantes do público em geral, que tomam conhecimento dessa enorme e diversa produção de economia criativa." A Gibizeira conta com o apoio das editoras Brasa, Skript, Tábula e Lote 42.

Confira a programação da 4ª Feira Gibizeira

Painéis

Sábado, dia 4 de novembro

13h30 – “Quadrinhos na escola”, com Christian David e Pedro Leite. Mediação de

André Alves

14h45 - “Da Brasa ao braseiro: autores gaúchos da editora Brasa”, com Fabiane Langona e Pablito Aguiar. Mediação de Lobo

16h – “Causos do Rio Grande do Sul em quadrinhos”, com Clayton Cardoso. Érico Noronha, Wender Zanon, Douglas Dias e Amanda Machado. Mediação de Jerri Dias.

17h15 - “Quadrinhos com temática boys love”, com Thayse Fortes, Bunda, J. R. Weingartner Jr., Adri A.. Mediação de Victoria Perfeito

Domingo, dia 5 de novembro

13h30 - “Jornal, reportagem e quadrinhos”, com a equipe do Jornal O Grifo e Augusto

Paim. Mediação de Marcelo Costa

14h45 – “V de Vingança e os reflexos do autoritarismo na sociedade atual”, com João

Lucas Gutkoski, Carlos André Moreira. Mediação de Vinicius 2quadrinhos

16h – “Como lidar com o machismo estrutural fazendo quadrinhos no Rio Grande do

Sul?”, com Ana Luiza Koehler, Cris Peter, Samanta Flôor, Bruna Müller e Giordana Dal

Castel. Mediação de Paula Mastroberti

18h - Homenagem a Sampaulo e Paula Mastroberti. Mediação de Vinicius Rodrigues

Oficinas

Sábado, dia 4 de novembro

14h – “Oficina de Tirinhas para Iniciantes”, com Márcio Cabreira

Nesta oficina você vai aprender o básico para pegar aquela ideia bacana e transformar em uma história curta, mas que cativa, diverte e faz pensar. Não é necessário conhecimento prévio ou altas habilidades em desenho. Público indicado: infanto-juvenil/livre. Material: lápis, papel, borracha e régua

17h – Oficina “Criação de personagens”, com João Lucas Gutkoski

Nesta oficina é possível dar vida a seus novos amigos através do desenho. O método é bem simples: você sorteia as características de seu personagem com um dado D20 e desenha o resultado. Público indicado: infanto-juvenil/livre. Materiais necessários: lápis, papel, borracha, lápis de cor/canetinha

Domingo, dia 5 de novembro

14h - “Pensando um quadrinho em alto contraste, da composição à arte-final”, com Luan Zuchi. Utilizando princípios de composição visual, os participantes da oficina serão orientados a produzir um quadro de história em quadrinhos com seus diversos elementos. Duração: 1h30. Público indicado: livre. Materiais necessários: lápis, papel, borracha

17h – “Luz e sombra”, com Diego Moreira - Estudo de luz e sombra em estilo realista com lápis graduados. A aula traz conceitos básicos de aplicação de luz e sombra, proporção do rosto humano. Duração: 1h30.Público indicado: livre . Materiais necessários: folha de desenho A4, lápis 2B e 6B, borracha, esfuminho (opcional)

*As vagas das oficinas serão preenchidas por ordem de chegada e de acordo com a disponibilidade de lugares. As oficinas são gratuitas