68ª Feira do Livro tem movimento menor em dia de eleição

publicidade

Ao caminhar pela 68ª edição da Feira de Porto Alegre no domingo à tarde, foi possível perceber um movimento menor de público do que o usual para um domingo do evento. A circulação de pessoas entre as alamedas da Praça da Alfândega era tranquila e tinha áreas vazias, diferente de outros finais de semana, quando por vezes o leitor tem de disputar espaço para chegar às bancas dos expositores tal o número de visitantes. Acredita-se que o baixo movimento seja devido às eleições e também ao calor e à sensação de abafamento à tarde.

Para o presidente da Câmara Rio-grandense do Livro, Maximiliano Ledur, a percepção de menor movimento de visitantes também foi a dos expositores, mas opina que o motivo foi a eleição. "Sim, conversando com vários livreiros realmente a gente está notando um movimento abaixo do esperado. Deve ser pelas eleições, com certeza, e não pelo calor, porque no ano passado tivemos dias de muito calor e a Feira estava lotada. Certamente é pelo fato das eleições estarem ocorrendo. Vamos ver se a gente recupera esse dia de movimento um pouco abaixo do que a gente estava esperando", declarou.

A 68º Feira do Livro de Porto Alegre teve início na sexta-feira passada, 28 de outubro, e segue até 15 de novembro, com 71 bancas. A Área Infantil e Juvenil funciona das 10h às 20h. A Área geral, das 12h30min às 20h.