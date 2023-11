Alcy Cheuiche lança romances históricos na Feira do Livro

publicidade

O escritor Alcy Cheuiche dedica este sábado, 4 de novembro, ao romance histórico. Ele retorna à Feira do Livro de Porto Alegre em sua 69ª edição para apresentar "O Pacificador - a História da Vida de Duque de Caxias", (L&PM, 352 páginas), seu mais recente livro e "Nos Céus de Paris: o Romance da Vida de Santos Dumont (L&PM, 288 páginas), em edição comemorativa por conta dos 150 anos do nascimento do pai da aviação. A sessão de autógrafos ocorre às 17h na Praça de Autógrafos Gerdau. Antes disso, às 15h, o autor participa do bate-papo "Santos Dumont – 150 anos de nascimento do pai da aviação", com o brigadeiro Rivero no Auditório Barbosa Lessa - Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1223).

Sobre o novo livro, pode-se dizer que Cheuiche apresenta seu novo romance histórico, desta vez contando a história de Luís Alves de Lima e Silva (1803-1880), o Duque de Caxias, militar e político que é o patrono do Exército brasileiro (o Dia do Soldado é comemorado em 25 de agosto, seu aniversário). No livro há quatro fatos históricos importantes:

- O termo "caxias", que designa alguém que não se desvia do caminho e que defende regras e leis, tem origem nesse personagem.

- O livro recupera a infância e a formação daquele que também foi alcunhado de "o Pacificador" e o "Marechal de Ferro". Oriundo de uma família de militares, ele cresceu em uma fazenda no Rio de Janeiro e alistou-se em 22 de maio de 1808, aos cinco anos de idade.

- Sua história exemplifica a formação brasileira, sobretudo da elite do país, incluindo ambiguidades, pois ele seguiu a carreira do pai e do avô, ainda que com discordâncias de posicionamento.

- Durante muito tempo, o Duque de Caxias foi considerado pelos historiadores como um personagem heroicizado, com poucas nuances psicológicas. Hoje, historiadores, sobretudo negros, têm criticado o processo de mitologização do personagem, alegando que esse processo teria apagado atitudes controversas e perdas de vidas humanas. O presente livro busca humanizar o personagem histórico.

Sobre a edição comemorativa de "Nos Céus de Paris", a obra traz a trajetória de Alberto Santos Dumont, da Serra da Mantiqueira, no interiior de Minas Gerais, à conquista de Paris, com a fascinante vida do pai da aviação:

“Alberto sorriu. Ao contrário do 14-Bis, este seu novo ‘bicho’ voava com as asas para a frente e a cauda para trás. E erguia-se do solo com tanta facilidade e elegância que sempre arrancava aplausos dos espectadores embevecidos. No ar, além da docilidade do leme, a simples inclinação do corpo era capaz de auxiliar nas manobras. Suas pequenas asas transparentes, com as hastes de bambu lembrando delicadas nervuras, davam ao conjunto harmônico a impressão de uma libélula voando contra o sol do entardecer.”

Paris reverencia até hoje a memória deste genial brasileiro que ficou conhecido mundialmente ao dar pela primeira vez a volta na Torre Eiffel com um dirigível. Elegante, habitué dos salões mais sofisticados de Paris, Santos Dumont teve uma vida fascinante, ousando sempre, dando os passos decisivos para o homem poder voar. Nos céus de Paris é a história dessa vida impressionante, com seus sonhos e suas conquistas.

Alcy José de Vargas Cheuiche nasceu em Pelotas em 1940. Aos quatro anos mudou-se para Alegrete e viveu lá até ingressar na faculdade de veterinária, em Porto Alegre, no final dos anos 50. Estudou também na França, Alemanha e Bélgica. Publicou os seguintes livros, entre romances, crônicas, peças e poesias: A mulher do espelho (Sulina/AGE), Lord Baccarat (AGE), Ana sem Terra (Sulina), O mestiço de São Borja (Sulina/AGE), A Guerra dos Farrapos (Prêmio Literário “Ilha de Laytano”, Mercado Aberto), Sepé Tiaraju: romance dos Sete Povos das Missões (AGE), Sepé Tiaraju – Revista didática (em quadrinhos, Martins Livreiro), O gato e a revolução (AGE), O planeta azul (crônica), O pecado original (tea­tro – Mercado Aberto), Meditações de um poeta de gravata (poesia), Entre o Sena e o Guaíba (teatro), Versos do Extremo Sul (poesia), Nos céus de Paris – o romance da vida de Santos Dumont (L&PM Editores, 1998). Os livros Ana sem Terra e Sepé Tiaraju foram traduzidos para o alemão (Erlagen, Alemanha) e para o espanhol (Banda Oriental, Uruguai), João Cândido, o almirante negro (L&PM Editores, 2010) e Com sabor de terra (L&PM Editores, 2011).

Alcy Cheuiche já foi patrono de feiras do livro em Alegrete, Caçapava do Sul, Gramado, Gravataí, Porto Alegre (2006) e São Sepé. No ano de 2011, foi patrono da Semana Farroupilha do Rio Grande do Sul. Pertence à Academia Rio-Grandense de Letras e é sócio fundador da Associação Gaúcha de Escritores.



SERVIÇO

Lançamentos dos livros O PACIFICADOR: A HISTÓRIA DA VIDA DE DUQUE DE CAXIAS (L&PM, 352 PÁGINAS) e NOS CÉUS DE PARIS: O ROMANCE DA VIDA DE SANTOS DUMONT (L&PM, 288 páginas), de Alcy Cheuiche

15h – Painel SANTOS DUMONT – 150 ANOS DE NASCIMENTO DO PAI DA AVIAÇÃO. 25 anos da primeira edição do livro Nos céus de Paris, o romance da vida de Santos Dumont, Editora L&PM reedição comemorativa /2023.

Bate-papo com ALCY CHEUICHE e BRIGADEIRO RIVERO

Auditório Barbosa Lessa - Espaço Força e Luz – Rua dos Andradas, 1223

17h – Sessão de Autógrafos.

Praça de Autógrafos Gerdau, Praça da Alfândega