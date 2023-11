Ampla programação cultural marca sábado da Feira do Livro de Porto Alegre

publicidade

A forte chuva que caiu em Porto Alegre neste sábado (11) não afastou a população da Feira do Livro. O movimento entre os corredores foi intenso e o público esteve presente nas programações – tanto infantil e juvenil quanto na geral.

O auditório Barbosa Lessa, do Espaço Força e Luz, foi palco de encontros para todos os gostos. O escritor e advogado Pedro Pacífico, o @book.ster, abriu a tarde da programação geral com o bate-papo sobre “como os livros podem nos ensinar sobre o mundo, as pessoas que estão à nossa volta e sobre nós mesmos?”, com a mediação da escritora Paula Taitelbaum.

Na sequência, com a plateia lotada, o escritor, jornalista, compositor, roteirista e produtor musical Nelson Motta participou de uma conversa descontraída com o escritor da biografia de Lupicínio Rodrigues, Arthur de Faria. O produtor afirmou que se considera “uma pessoa de sorte, mas que ainda não descobriu por qual razão” e contou histórias do mundo da música com ícones brasileiros que conviveu, como Elis Regina, Tim Maia, Tom Jobim, João Gilberto e Rita Lee. “Eu nasci com o espírito Facebook, nasci para curtir e compartilhar. A sorte eu soube aproveitar bem. Isso é um talento que eu tenho, de não desperdiçar a sorte”, reforçou.

Indagado por Arthur, Nelson compartilhou duas das suas tantas vivências com artistas. A primeira, de quando colocou Elis Regina e Tom Jobim para gravarem um álbum juntos. “Saiu faísca. Debocharam, brigaram, mas se deram bem”. A segunda história, também com Elis, mas dessa vez com Tim Maia. “Não foi um dueto, foi um duelo: os dois cantavam muito. Elis deu uma super oportunidade ao Tim Maria, gravaram juntos e foi sucesso”.

Após o bate-papo, ambos participaram de sessão de autógrafos na Praça de Autógrafos Gerdau. Arthur, com a obra Lupicínio uma biografia musical (Arquipélago Editorial, 2023) e Motta, com Noites Tropicais (editora HarperCollins, 2023).

O auditório ainda recebeu uma imortal da Academia Brasileira de Letras: a jornalista Ana Maria Machado. A autora de dez romances, 12 livros de ensaios e mais de cem obras na área infanto juvenil participou de um bate-papo com o escritor, professor, colecionador de arte e médico oncologista Gilberto Schwartsmann e Paula Taitelbaum. Traduzida em 21 idiomas, Ana Maria Machado tem entre seus inúmeros prêmios o Machado de Assis 2001 da ABL – mais importante prêmio nacional para conjunto da obra –, três Jabutis e os internacionais Hans Christian Andersen, Príncipe Claus e Casa de Las Américas.

O patrono desta 69ª edição da Feira do Livro, Tabajara Ruas, fez uma mais sessão de autógrafos na Praça de Autógrafos Gerdau ao final da tarde deste sábado.

Alguns destaques para o domingo:

14h, no auditório do Memorial do Rio Grande do Sul: A escrita de si a partir dos diários de Carolina Maria de Jesus, com Dalva Maria Soares.

15h, no auditório Barbosa Lessa, do Espaço Força e Luz: Todo dia um texto diferente: escrita criativa na crônica de jornal, com Juliana Bublitz e Fabrício Carpinejar.

17h, no auditório do Memorial do RS: Vitrine de Lançamentos - O Morcego e a luz: 80 anos de Batman no cinema, com Ticiano Osório e Carlos Redel.

18h, no Espaço Petrobrás Carlos Urbim: Sarau das Gurias - A voz da paz, com Cláudia Tajes, Jane Tutikian, Chris Dias, Luciana Éboli, Pâmela Amaro, Dionara e mediação de Marcia Ivana de Lima e Silva com participação das Batucas.

