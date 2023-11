Ana Stela Goldbeck participa de debate e sessão de autógrafos

publicidade

A escritora Ana Stela Goldbeck lança seu primeiro livro hoje na 69ª Feira do Livro de Porto Alegre. “Baby Milo – Uma história de porquinhos-da-índia” (Libretos, infantil, 40 páginas) tem ilustrações de Débora R. Fraga. O título narra a história do porquinho-da-índia Baby Milo, que tem o desejo de esperançar, estimular a imaginação e a fertilidade das ideias infantis.

Inspirada no tradicional “Jogo da Rata”, a autora conta a trajetória de gerações de porquinhos-da-índia, com seus personagens Amis e Meggy, avós de Frederico, Emma e Urd. Pérola é a porquinho-da-índia que, junto com Fred, dão vida a Sten (Baby Milo) e Hilda. Os personagens vivem momentos de descobertas, desafios em novas realidades, sem nunca desistir dos laços de afeto que os interligam.

Às 17h, a autora e a ilustradora tem encontro com o público no Memorial do RS (houve mudança de horário e local, pois anteriormente estava divulgado debate às 16h no Espaço Força e Luz). Os autógrafos serão às 18h na Praça da Alfândega.

Ana Stela Goldbeck é natural de Camaquã (RS), nasceu em janeiro de 1963. Formou-se em Farmácia e Bioquímica. Como profissional e pesquisadora em Saúde, atuou 32 anos na Ufrgs. Sua atividade atual é ser escritora: “Dedico meu tempo à criatividade e imaginação, colocando asas em palavras. Liberto-as, aladas, para borbo(letra)rem por aí”.

A ilustradora Débora é graduada em Arquitetura e Urbanismo e atualmente estuda Belas Artes em Gramado (RS).

*A cobertura do Correio do Povo na Feira do Livro de Porto Alegre 2023 é um oferecimento de Banrisul