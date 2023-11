Coletânea sobre psicoterapia psicanalítica tem lançamento nesta quinta-feira

publicidade

A sessão de autógrafos do livro “Elo - Singularidades em psicoterapia psicanalítica” ocorre nesta quinta-feira no primeiro andar do Memorial do RS, dentro da programação da Feira do Livro de Porto Alegre, às 16h.

O livro foi resultado do trabalho do grupo de estudos e escrita, durante 8 anos, coordenado por Inúbia Duarte, organizadora e escritora de artigos junto às colegas Ana Elisa Hallberg, Claudia Androvandi, Iane Campos Alvares, Lia Mara Netto Dornelles, Lisandre Dreyer da Silva Matte e Marcia Helena Wiehe.

O objetivo final do estudo foi produzir material científico nas áreas de psicoterapia psicanalítica, integrando teorias e técnicas psicanalíticas com a prática clínica de pacientes de diversas idades e diferentes conflitos emocionais.

A obra é dividida em 15 capítulos. Cada um dos textos é ilustrado por um caso clínico, o qual reflete o estilo do autor-psicoterapeuta. Edição pela Freepress.