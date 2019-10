Confira a programação cultural do Correio do Povo na Feira do Livro

publicidade

Com relação estreita junto a Feira do Livro de Porto Alegre, o Correio do Povo vai ampliar suas atividades culturais paralelamente ao evento literário. Além das já tradicionais sessões de autógrafos com colunistas, ações de entretenimento vão complementar a programação da Feira a partir da próxima sexta-feira.

A intenção é abrir o jornal para o público, que poderá conferir uma exposição com fotos marcantes dos séculos XIX, XX e XXI que passaram pelas páginas da publicação. Além disso, cadernos com jornais históricos também serão disponibilizados no Espaço Cultural do Correio do Povo (Rua dos Andradas esquina com a Caldas Júnior). Bandas também se apresentam diariamente até o dia 8 de novembro.

A proposta é mostrar que o jornal está intimimamente ligado à cultura e à educação, segundo o supervisor de mercado leitor do CP, Esdras Pruciano de Oliveira. Haverá a participação de escolas nas sessões de contação de histórias e peças teatrais. "O objetivo é promover cultura e integração social, já que algumas dessas ações culturais são voltadas para o público deficiente auditivo. Ao mesmo tempo, também estamos aproveitando para repensar as formas para alcançar nosso público leitor com ações de entretenimento e informação", destaca.

Também estão programadas sessões de autógrafos de livros dos colunistas Juremir Machado da Silva, Hiltor Mombach e Paulo Mendes. "Vamos transferir nossa loja com os títulos publicados pelo jornal, facilitando a aquisição dos livros pelo público que estiver no espaço cultural", complementa Silvia Ferrone, analista de mercado leitor da empresa.