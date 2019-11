Correio do Povo entrega Troféu Jacarandá a destaques da Feira

publicidade

A maior festa literária do Rio Grande do Sul, a 65ª Feira do Livro de Porto Alegre, teve a noite de reconhecimento nesta quarta-feira. O Correio do Povo, o Grupo Record e Câmara Rio-Grandense do Livro entregaram a livreiros e apoiadores do evento o 2º Troféu Jacarandá. Foram agraciadas três editoras e dois destaques especiais.

Na categoria Infantil e Infantojuvenil, o prêmio foi recebido por Gilmar Cassol, da Editora Cassol. Na categoria Internacional, o troféu foi entregue a Rodrigo Bertaso, da SBS. A Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) venceu na categoria Geral, com prêmio entregue ao diretor Alex Niche Teixeira. O Troféu Jacarandá é concedido por uma comissão julgadora, integrada em 2019 por Marô Barbieri, Sergius Gonzaga, Patrícia Langlois e Deise Zanin, a qual analisa aspectos estéticos, de funcionalidade, acessibilidade e vendas.

Além de avaliar a perfomance dos livreiros, a comissão indica os prêmios na categoria Destaque Especial, que neste ano foram para a Trensurb - recebido pelo diretor presidente da empresa, David Borille - e para a professora e contadora de estórias Tânia Márcia Tomaszewski. A companhia de trens urbanos foi agraciada pelo trabalho que presta no transporte de alunos da rede metropolitana de ensino para que cheguem à feira.

A professora Tânia, pelo valioso trabalho de formação de novos leitores. Educadora de alunos até o quinto ano da Escola Municipal Tancredo Neves, de Canoas, Tânia se emocionou. “Nos tempos sombrios em que vivemos, eu entendo esse prêmio como a valorização do trabalho do professor. É muito gratificante”, disse.

Representando o governador Eduardo Leite, a secretária de Cultura, Beatriz Araujo, comemorou a iniciativa do Grupo Record e do Correio do Povo no incentivo ao evento que é de grande valor para os gaúchos. “O governo do Estado faz seu papel de financiador da feira, através da Lei de Incentivo a Cultura. Mas é compensador ver que uma instituição centenária como o Correio do Povo proporciona este tipo de valorização”, comentou.

A patrona da feira, Marô Barbieri, se disse encantada em participar da cerimônia de entrega do troféu. “São essas pessoas que se empenham tanto e há tantos para que a feira sempre aconteça. A homenagem é mais que merecida, ainda mais vinda do Correio do Povo que é um patrimônio dos gaúchos”, afirmou Marô.

O presidente do Grupo Record RS, Reinaldo Gilli, e o diretor presidente do Correio do Povo, Sidney Costa, comemoraram a segunda edição do troféu e reafirmaram o papel do grupo como parceiro e apoiador da feira, vizinha da sede do Correio do Povo desde sua primeira edição, em 1955. São patrocinadores do troféu a Braskem e o Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul). A entrega dos prêmios foi feita no Espaço Cultural Correio do Povo.