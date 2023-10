Daiane Grassi lança livro "Didática é para todos" na Feira do Livro

publicidade

Todas as profissões precisam de didática no momento em que estão compartilhando conhecimento com seus alunos, independente da área. Alguns com mais, outros com menos, mas uma frase que os professores mais falam é: eu não tenho didática! Meus alunos não entendem a mensagem que quero passar! Foi após ouvir desabafos como esses que a escritora Daiane Grassi, pedagoga, mestra em Educação e doutora em Design, se debruçou sobre o tema em seu trabalho de doutorado e assim nasceu o projeto "Didática é para todos - Como criar experiências de aprendizagem" que dá nome à primeira obra de uma série de livros. A obra foi lançada na noite desta terça-feira na Praça de Autógrafos Gerdau.

Editado pela Pipa Comunicação, de Recife, a obra visa a criar experiências de aprendizagem, com fácil compreensão, além de ser objetivo ao apresentar exemplos concretos que auxiliam com técnicas, metodologias e recursos tecnológicos a todos os profissionais que têm o desejo de ensinar, como afirma Fabiane Franciscone,diretora Regional do Senai Paraná, que compartilha o prefácio do livro com Rodrigo Pimentel, head do Google For Education da América Latina e Fábio Gonçalves Teixeira, titular do departamento de Design e Expressão Gráfica e professor permanente do PGDesign da UFRGS.

Pimentel destaca a importância de compartilhar as experiências e afirma que "Didática é para todos" passa a ser chave, pois apresenta uma curadoria de boas práticas, além de ferramentas que devem auxiliar na jornada de transformação educacional. Já Teixeira, que foi orientador do trabalho de doutorado que originou o livro, resume em uma frase que “Daiane pesquisou como o pensamento e os métodos projetuais próprios do Design podem auxiliar no projeto de unidades de aprendizagem”. Ele complementa afirmando que a pesquisa foi voltada ao processo de ensino e aprendizagem de Geometria Descritiva, no entanto, ficou claro na conclusão do trabalho que era possível a sua generalização para diversas áreas do conhecimento. “Este livro é a tradução da ferramenta de planejamento em texto e conduz o leitor de forma clara e tranquila em uma jornada para planejar experiências didáticas para uma aprendizagem significativa.

Daiane Grassi, tem 40 anos, e é mãe de Aurora, que acompanhou a produção do livro de camarote. Na sua carreira profissional foi responsável pela capacitação de centenas de profissionais de norte a sul do país. Participou de dezenas de produções entre conteúdos, capítulos de livros, criação de cursos e coordenação de pós-graduação. Foi uma das 50 primeiras selecionadas e certificadas como Google Innovator no Brasil. Com isso, criou o projeto pedagógico de adoção das tecnologias digitais para o Estado do Amazonas, junto com o Google Partner Nuvem Mestra. Cocriou o primeiro podcast sobre Google for Education da América Latina, ebooks para o Google for Education Brasil, Latam45 e Samsung. Além de vídeos para o canal do Google For Education no YouTube Edu. Tem certificação como Apple Teacher e Apple Professional Learning, fez palestra no jiTEDxTalk, prestou consultorias, coordenou a criação de Trilhas On-line de Aprendizagem para os anos iniciais da educação básica, no Programa Simplifica, conduzido pelo Google Partner Amplifica, em parceria com a Fundação Lemann e Imaginable Futures. Também trabalhou na criação de instrumentos para acompanhar learning analytics com o pessoal do Google Partner For Education Edtech. Auxiliou o Observatório de Educação do Sesi-RS a criar um instrumento de avaliação da maturidade tecnológica para professores pós-pandemia. Foi paraninfa, professora homenageada, professora destaque na faculdade e coordenadora de curso superior em pedagogia em diversas instituições.

O livro "Didática é para todos" apresenta o caminho das pedras para quem quer começar a criar experiências de aprendizagem em que as pessoas aprendam de verdade. “Não há mágica, há trabalho, pesquisa, criatividade e, sobretudo, empatia. Ao longo de minha trajetória, aprendi que a empatia é uma das chaves para o sucesso em sala de aula. Quando entendemos as necessidades de nossos estudantes e nos colocamos em seus lugares, criamos um ambiente de aprendizado que transforma vidas”, conclui Daiane.