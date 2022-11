Desafio Literário IEL anuncia vencedores na Feira

publicidade

Foi realizada na tarde desta sexta-feira, 4, no Auditório Barbosa Lessa no Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1223 Centro Histórico - Porto Alegre), a cerimônia de entrega do Prêmio Desafio Literário 2022, uma realização da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual do Livro (IEL), com apoios da Câmara Rio-Grandense do Livro; da Associação Lígia Averbuck; da Academia Rio-Grandense de Letras (ARL); da Editora Belas Letras e da Brascril.

Participaram do Desafio Literário 21 pessoas, sendo que 13 foram classificadas como finalistas. Os três primeiros colocados foram respectivamente, Geni Vieira de Oliveira, Felipe Carvalho, e Camila dos Santos Padilha. Eles receberam certificados emitidos pelo IEL e troféus confeccionados pela empresa Brascril.

Com o objetivo de estimular e valorizar a produção literária no Rio Grande do Sul, os inscritos no Desafio deveriam produzir textos literários em cinco gêneros diferentes - miniconto, poetrix, poema livre, crônica e conto – nos quais tinham que ser abordados temas sorteados momentos antes do início das atividades. Os textos foram avaliados pela Comissão Julgadora, composta por três membros representantes da Academia Rio-Grandense de Letras, da Associação Gaúcha de Escritores (Ages) e da Associação Lígia Averbuck. A cada avaliação foram classificados os candidatos aptos a seguirem no Desafio. A atividade foi realizada de 30 de outubro a 3 de novembro, das 10h às 12h, no Pavilhão de Autógrafos da 68ª Feira do Livro de Porto Alegre.

De acordo com a diretora do IEL, Patrícia Langlois, "o Desafio Literário é inspirado em um programa de culinária. No caso do Desafio, as palavras são como os ingredientes, os gêneros literários os pratos e, o tema sorteado, a inspiração. O sabor é degustado durante a leitura para alimentar a alma e o espírito; para levar o leitor a outras possibilidades que a palavra escrita se propõe e, assim, estimular a escrita de novos autores, revelando talentos”.

Fizeram parte da Comissão Julgadora Airton Ortiz; Anna Mello; Helena Terra; Jacira Fagundes; Jairo Luiz de Souza; Joselma Noal; Leonardo Cruz; Luiz Coronel; Rafael Bán Jacobsen; Rossyr Berny; Saíle Bárbara Barreto e Waldomiro Manfroi. Durante a cerimônia foi homenageado o primeiro diretor do IEL, Manoel Sarmento Barata, que esteve na direção do Instituto, no período de 1955 a 1960.