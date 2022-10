Embaixadores de Portugal e Noruega visitarão a 68ª Feira do Livro de Porto Alegre

publicidade

Espaço de convivência, conhecimento e troca de experiências, a 68ª Feira do Livro de Porto Alegre também é uma oportunidade de intercâmbio. Nesta edição, além de autores internacionais, a programação contará com as presenças dos embaixadores de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos, e do embaixador da Noruega, Odd Magne Ruud. As autoridades estarão em Porto Alegre no dia 5 de novembro, a partir das 14h30min, e participam de encontro no Memorial do Rio Grande do Sul, além de uma visita guiada pela feira. A comitiva contará também com Alessandra Pinho, diretora do Centro Cultural Português em Brasília. A feira começa na próxima sexta-feira (28) e segue até o dia 15 de novembro na Praça da Alfândega.

A coordenadora da programação adulta da Feira, Sandra La Porta, destaca a importância da parceria com outros países, permitindo a vinda de autores para compartilhar suas obras e experiências. “Eles trazem não apenas a sua literatura, mas também a cultura de seus países. São países leitores e muito parceiros da nossa Feira do Livro”, observa.

Da Noruega virá o autor Geir Gulliksen, que, juntamente com Cris Lisbôa, falará sobre "Quanto do que pensamos ser amor é apenas projeção?" A atividade ocorre no dia 5 de novembro, a partir das 16h, no auditório Barbosa Lessa do espaço Força e Luz. Gulliksen é autor da obra "História de um casamento", que se apoia em acontecimentos autobiográficos para falar de um relacionamento que está ruindo, além de questionar as convenções de masculinidade e feminilidade.

Também prestigiará a feira a autora portuguesa Patrícia Portela, que participa da atividade "Literatura e o fim do mundo", no dia 6 de novembro, a partir das 17h30min, no auditório Barbosa Lessa do Espaço Força e Luz. Fazem parte da programação o escritor Altair Martins, com a mediação da professora e pesquisadora Caroline Becker. O evento, realizado em parceria com o Instituto Camões, abordará como a ficção pode competir ou dialogar com um mundo em que eventos extremos e absurdos são cada vez mais recorrentes.

A 68ª Feira do Livro de Porto Alegre é realizada pela Câmara Rio-Grandense do Livro. A programação completa pode ser conferida no Site.