Encontro com escritora portuguesa mobiliza programação da Feira do Livro

Faltando uma semana para o final da 69ª Feira do Livro de Porto Alegre, o evento segue mobilizando o público na Praça da Alfândega e nas atividades literárias e culturais, que têm acesso gratuito. Foi o caso desta quarta-feira (8), que teve literatura portuguesa e games como destaque. Nesta quarta-feira, novamente foi possível ver intensa participação escolar, com turmas de crianças e adolescentes aproveitando a programação infantil e juvenil. Nessa área, um dos destaques do dia foi a conversa com a escritora e desenhista Shirley Souza no Espaço Jovem Banrisul Vero, sobre games e a literatura. A autora relatou que escrever um roteiro de jogo digital requer criatividade e que a leitura de livros gera repertório de ideias e possibilidades. “Existem games que têm mais de 200 horas de histórias jogáveis, isso é muita coisa. É preciso um grande esforço para pensar nisso e os livros ajudam a pensar fora da caixa”, destacou.

Já na programação geral, o encontro com a escritora portuguesa Joana Bértholo reuniu o público no auditório Barbosa Lessa, do Espaço Força e Luz. Com a mediação do professor da PUCRS e especialista em literatura portuguesa, Paulo Ricardo Kralik, a autora de Ecologia (editora Dublinense, 2022), comentou sobre o seu mais novo livro – "Natureza Urbana" (Editora Dublinense, 2023) – e a relação com o Brasil. “A cultura brasileira em geral é muito preponderante em Portugal. Eu ouço Chico Buarque, já li Jorge Amado, com Gabriela, Cravo e Canela, Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, também Clarice Lispector. De alguma forma, esses artistas contribuíram para a minha ponte com o Brasil”, disse. Para a escritora premiada internacionalmente, é preciso investir no conhecimento mútuo entre as literaturas portuguesa e brasileira. A participação de Joana teve o apoio do Camões – Centro Cultural Português em Brasília.

AUTORIAS

Nos dias 11 e 22 de novembro, o Espaço Cultural dos Correios, localizado na Rua Sete de Setembro, 1020, realizará o evento ‘Autorias em Dupla’, em que os artistas vão revelar como foi o processo criativo para criarem as obras que estão na exposição de arte. O local homenageia diversos autores que são referência da literatura gaúcha e nacional. No dia 11 de novembro, sábado, o bate-papo tem previsão de começar às 11h; no dia 22, quarta-feira, será a partir das 17h.

A 69ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre ocorre até o dia 15 de novembro. O patrono deste ano é o escritor e cineasta Tabajara Ruas. Serão realizadas ao longo dos dias 650 sessões de autógrafos, sendo 46 coletivas e 604 individuais, 15 oficinas de literatura e escrita, 155 palestras na área geral e mais de 200 atividades na programação infantil e juvenil. Mais detalhes estão no site https://feiradolivro-poa.com.br.