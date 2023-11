Escritor argentino Nicolás Ferraro fala sobre romance policial na Feira do Livro

publicidade

"Latinoir: o romance policial entre a violência e o desespero" é o nome do encontro entre o argentino Nicolás Ferraro e o porto-alegrense Cesar Alcázar. Eles falarão sobre o atual momento da literatura policial latino-americana e sobre as obras de Nicolás, no sábado, dia 4 de novembro, às 17h, no Auditório do Memorial do RS. A atividade é gratuita, sem inscrição prévia. O evento é em parceria com o Consulado da Argentina.

Quem é Nicolás Ferraro?

Nascido em Buenos Aires (Argentina), em 1986, atualmente o escritor trabalha na Biblioteca Nacional Mariano Moreno, no Centro de Narrativa Policial H. Bustos Domecq.

Com livros publicados na Argentina, México, Espanha e Brasil, “Dogo” (2016) foi seu primeiro romance finalista do concurso Extremo Negro.

Em 2018, o livro “Cruz” foi finalista do Prêmio Dashiell Hammett de Melhor Romance Policial oferecido pela Semana Negra de Gijón. A edição estadunidense foi eleita como um dos melhores livros de 2022 pela agência NPR, enquanto o site especializado CrimeReads o considerou uma das obras notáveis da ficção internacional.

Lançou ainda “Ámbar” (2021), disponível no Brasil, vencedor do Prêmio Dashiell Hammett em 2022. O livro será publicado nos Estados Unidos pela Penguim Random House com o título “My Favorite Scar”.

Em sua biografia é informado que ele descobriu a literatura noir no jogo Max Payne, sobre um policial com sede de vingança pela morte de sua família. Graças ao jogo, então, a literatura ganhou um dos mehores escritores do gênero no momento.

Período da Feira

De 27 de outubro a 15 de novembro, na Praça da Alfândega, no Centro Histórico

Horário de funcionamento

Todos os dias de evento, das 10h às 20h

