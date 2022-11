Escritores autografam "Coletânea Literária" na Feira do Livro

publicidade

Na tarde desta quarta-feira, 2, ocorreu a sessão de autógrafos da "Coletânea Literária", da Casa do Poeta Latino-Americano (Capolat) na Praça da Alfândega, com a presença de vários autores. O lançamento marcou os 42 anos da entidade. A organizadora, Marinês Bonacina, agradeceu a todos os presentes pelo esforço em comum para a realização da obra. O coordenador executivo da Casa do Poeta Brasileiro (Poebras), Joaquim Monks, além de participar com um texto no livro, discursou e enfatizou que as casas dos poetas de diferentes cidades são espaços para convivência e incentivo para novos escritores, apesar das dificuldades em manter as entidades. Ele espera que o novo governo federal dê mais atenção à Cultura.

Entre os participantes da coletânea, está o ex-patrono da Feira do Livro de 2014, o escritor Airton Ortiz. Também participam a jornalista do Correio do Povo, Adriana Androvandi, além de Ademir Bacca, Altayr Venzon, Amélia Marcolina R. Luz, Amelia Mari Passos, Ayres Cerutti, Benilda Armani, Cassiano Santos Cabral, César Pereira, Cláudio Gass, Daniela Winckler, Darci Cunha, Eliane Tonello, Floreny Ávila Ribeiro, Joaquim Moncks, Maria da Glória Jesus de Oliveira, Márcio Mór Giongo, Maria Santos Rigo, Nadir Silveira Dias, Nina Tubino, Paulo Timm, Paulo Vargas, Rita de Cássia Morais, Soninha Porto, Veralindá Ménezes, Zaira Catarelli, Zauri Tiaraju. Nelson Fachinelli tem uma participação in memoriam.