Espaço Cultural do Correio do Povo promove sessão de autógrafos, bate-papo e visitação

O Espaço Cultural do Correio do Povo teve uma quarta-feira agitada com as atrações do dia, na 65ª Feira do Livro. O jornalista Juremir Machado da Silva autografou "Acordei Negro", livro que gira ao redor de um narrador complexo, que ora mistifica os indivíduos negros, ora os adula, em um duelo simbólico em que méritos íntimos e vergonhas históricas se misturam.

Trata-se da fala de um homem branco que, com profunda consciência de sua responsabilidade na construção das desigualdades sociais, resolve medir as limitações que o racismo impõe à sua própria maneira de ver o mundo. O momento foi para, além de buscar autógrafos, trocar uma conversa com o escritor.

Sessenta e duas crianças da Escola Municipal de Ensino Fundamental Porto Novo de Lajeado, com idade entre 11 e 13 anos, participaram da ação interativa promovida por Ivo Domingo Vivian, do grupo Cataventus. Ao falar da Copa do Mundo de 2014, ele mencionou jogadores, times, países e mascotes da competição ao longo dos tempos. Com vários desafios para os jovens estudantes, fez perguntas de conhecimento gerais, de matemática à história.

Encontro Musical

O jornalista Chico Izidro recebeu os músicos Lico Silveira e Luciano Alves e a atração pode ser conferida ao vivo no Facebook, Twitter e canal do YouTube do Correio do Povo.

O Espaço Cultural do Correio do Povo é aberto ao público e a entrada é pela Rua dos Andradas, 954.