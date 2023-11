Feira do Livro alcança marca de mais de 100 mil livros vendidos em dez dias

publicidade

Os poucos dias chuvosos da semana passada não foram empecilho para as vendas na 69ª Feira do Livro de Porto Alegre. Dados divulgados nesta segunda-feira, dia 6, pela Câmara Rio-Grandense do Livro indicam que, em 10 dias de evento — de 27 de outubro até o último domingo (5) –, 116 mil exemplares de livros já foram vendidos. A média de obras comercializadas por dia nas bancas está em 1.589, 3% acima do registrado na edição anterior.

Para o presidente da Câmara, Maximiliano Ledur, esse acréscimo nas vendas se justifica pela abertura mais cedo de todas as bancas. Neste ano, as áreas geral e infantojuvenil abrem às 10h. “É um ponto positivo da nossa Feira, essa integração dos espaços, uma facilidade que o público que gosta de comprar livro físico tem. Estamos felizes e com a expectativa de que essa Feira terá recordes positivos”, destacou. Na área geral, até o domingo, foram 75.434 livros vendidos; na área infantil, mais de 40.500 comercializados.

A 69ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre ocorre até o dia 15 de novembro. Serão realizadas ao longo dos dias 650 sessões de autógrafos, sendo 46 coletivas e 604 individuais, 15 oficinas de literatura e escrita, 155 palestras na área geral e mais de 200 atividades na programação infantil e juvenil. Mais detalhes estão no site https://feiradolivro-poa.com.br/ .

