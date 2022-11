Feira do Livro: avaliação dos organizadores

publicidade

A Feira do Livro de Porto Alegre encerra com saldo positivo a sua 68 edição, realizada de 28 de outubro a 15 de novembro. A Câmara Rio-Grandense do Livro anuncia que houve um incremento nas vendas de 40% em relação ao anos de 2019. O presidente da CRL, Maximiliano Ledur, diz que se surpreendeu de forma positiva com os números. “Foram vendidos 234.338 exemplares, sendo que em 2019 foram 217.785. Resultando em 40% de aumento por barraca, um número bem considerável, pois passamos dois anos nos quais as pessoas se acostumaram a comprar o livro de outra forma. Para Ledur, o público estava sedento por vir à Praça, comprar livros e participar de eventos.

Novidade para 2023

Para 2023, Ledur deseja viabilizar a proposta do “vale-livro”. A intenção é que cada estudante da rede pública estadual e municipal, que venha visitar a Feira, receba um “vale-livro”, como incentivo à leitura. “Queremos batalhar por um valor significativo. Passaram pela Feira mais de mil alunos por dia, sendo verificado que muitos deles não têm dinheiro para comprar um bom livro”, avalia.

Em 19 dias de Feira foram realizadas ações voltadas a diferentes públicos, como shows, contação de história, medição de leitura, sessão de autógrafos, encontro com autores e oficinas. Na área adulta foram 120 oficinas, 70 eventos, 117 autores e 60 oficinas. Sônia Zanchetta, responsável pela Àrea Infantil e Juvenil, destaca como um dos saldos positivos da Feira a permanência, a partir de agora, do acervo de literatura infanto-juvenil da CRL, com mais de 8 mil exemplares, na Fundação Força e Luz no Centro Histórico. A Sala de Leitura Nanquinote conta com duas salas, uma de acervo e outra de leitura.

Autógrafos concorridos

Participaram da feira seis autores internacionais, 18 nacionais e 93 gaúchos. Os organizadores da Feira revelaram que a sessão de autógrafo mais procurada foi a de Eduardo Spohr (Rio de Janeiro) com seu “Santo guerreiro volume 2 – ventos do norte”, romance histórico, com uma história de ação, intrigas e amor sobre a vida de São Jorge, com mais de quatro horas de duração. Também entraram para a lista de autógrafos concorridos os de Lázaro Ramos e de Manuela d'Ávila.

Ledur, Sônia e Sandra La Porta, responsável pela Adulta, avaliaram que esta foi uma Feira de retorno, de alegria, do desejo de encontro presencial e do encontro com os escritores, acrescentada à experiência de ter contato direto com o livro na hora da compra.