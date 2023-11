Feira do Livro: confira destaques para este domingo

publicidade

Neste domingo, se completa dez dias de funcionamento da 69ª Feira do Livro de Porto Alegre. Como neste ano a programação prevê 20 dias, já estamos na metade do evento.

Até o momento, o público presente está agradando aos expositores. Mesmo em dias chuvosos, escritores de renome atraíram leitores que lotaram os espaços de palestras e bate-papos. Entre eles se pode citar o painel com o neurocientista e biólogo Sidarta Ribeiro no dia 30 de outubro.

Na quinta-feira passada, o Espaço Petrobras Carlos Urbim também ficou pequeno para o número de pessoas que quiseram assistir a “Conversas Inspiradoras” com Itamar Vieira Junior e Jeferson Tenório, escritores ganhadores do Prêmio Jabuti em mesa mediada por Nathallia Protazio. Teve gente que ficou de fora do espaço, ouvindo de pé e sob guarda-chuvas para não perder o debate. Os dois autografaram logo após o painel, às 19h, e as sessões de ambos igualmente atraíram grande público, formando longas filas.

PROGRAMAÇÃO

Além das sessões de autógrafos, a programação gratuita deste domingo conta com conversas e debates. Um deles é o 6º Encontro de Influenciadores Literários e Seguidores, que será realizado na Arena Jovem Banrisul Vero, na Praça da Alfândega, das 14h às 18h. Direcionado ao público jovem, contará com Gih Alves e Iris Figueiredo. A coordenação é de Tamirez Santos e Joice Cardoso.

No Auditório Barbosa Lessa do Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1223), às 16h, haverá o debate sobre “Desafios da Crítica Contemporânea”, que propõe reflexões sobre crítica literária, tendo como participantes Regina Dalcastagnè e Ricardo Barberena.

Também no Espaço Força e Luz, às 18h, será realizado o espetáculo musical “Casa”, com Simone Rasslan e Madalena Rasslan. O show pretende ampliar a ideia de espaço físico ao problematizar o lugar onde moramos também como espaço poético, criando um equilíbrio tênue na relação entre o público e privado.

Outra atração musical da Feira, no Espaço Petrobras Carlos Urbim, também ocorre às 18h. É “Pampa Piano”, com Bethy Krieger (piano) e Demétrio Xavier (voz e violão), com um repertório extraído do cancioneiro platino, com chacareras, milongas e outros ritmos.



AUTÓGRAFOS



Entre algumas das sessões de autógrafos das várias que acontecem neste domingo, na Praça de Autógrafos Gerdau, se pode destacar às 15h, “Espelho”, de André Severo (editora Bestiário), e “Maria Descobriu que Podia”, de Débora Porto (Polifonia).

Às 16h, no 1º andar do Memorial do RS, a coletânea “Moda Alegre” será lançada pelo do selo Série Mulheres da editora Leader. A coordenação do livro é de Andréia Roma, Tainá Vidal e Sirley Carvalho.

A 69ª Feira do Livro de Porto Alegre segue até 15 de novembro de 2023, das 10h às 20h.

* A cobertura do Correio do Povo na Feira do Livro de Porto Alegre 2023 é um oferecimento de Banrisul