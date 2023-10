Feira do Livro de Porto Alegre conta com Espaço Jovem Banrisul Vero

publicidade

O Grupo Banrisul, patrocinador oficial da 69ª Feira do Livro de Porto Alegre, trouxe uma novidade para a edição deste ano do evento literário referência no país. O Espaço Jovem Banrisul Vero, localizado em frente à Praça de Autógrafos, conta com uma intensa programação cultural voltada para crianças e adolescentes.

O espaço conta com palestras, grupos de leitura, sarau, workshops, espetáculos, oficinas, podcast e encontros. No local, são abordados temas como autores negros, hip hop, games, dublagem, quadrinhos e cultura pop.

O presidente do Banrisul, Fernando Lemos, destaca que “a Feira do Livro é um patrimônio cultural de enorme valor para a cidade e para o Estado. O Grupo Banrisul apoiou e continuará apoiando essa atividade enriquecedora que tem o potencial de melhorar todos os aspectos da nossa sociedade”.

Com o tema “Quem lê, sabe o caminho”, a 69ª Feira do Livro de Porto Alegre funciona na Praça da Alfândega, na Capital, entre os dias 27 de outubro e 15 de novembro, das 10h às 20h.

Programação do Espaço Jovem Banrisul Vero

27/10 – Sexta-feira

9h às 10h – A periferia na literatura brasileira contemporânea, com Flávio Ilha

10h30 às 11h30 – Criador de mundos: 25 anos de livros, games, quadrinhos e RPG de mesa, com Christopher Kastensmidt

14h30 às 15h30 – Apresentação musical e performance artística, com Dona Conceição



28/10 – Sábado

14h às 16h – Coletivo Chá com saberes recebe jovens autoras - Grupo de leitura de obras de autoria feminina

16h30 às 17h30 – Jovenciando Voluntariado, palestra interativa com Luciano Bernardo



29/10 – Domingo

10h às 16h – Festival do Japão RS na Feira do Livro de Porto Alegre

16h30 às 20h – Sarau de cordel com apresentação de guardel com Jonatan Ortiz Borges



31/10 – Terça-feira

10h30 às 11h30 – Figura de linguagem: escrever para renomear o nome, com Diego Petrarca

14h às 15h – Heróis e monstros: dos mitos antigos à literatura atual, com Rosana Rios

15h30 às 16h30 – Esse novo eu conectado com o mundo, conversa com João Roriz



01/11 – Quarta-feira

9h às 10h – Lendo o mundo através da literatura e das histórias em quadrinhos, com Christian David

10h30 às 11h30 – Ler é uma viagem, aventure-se!, com Rafael Guimaraens

15h30 às 16h30 – Mínimas maravilhas na literatura – minicontos e outros textos breves, com Ana Mello

17h às 18h – Autismo e Ambiente Escolar com Ernane Alves

18h30 às 19h30 – A parede no fim, espetáculo com o Grupo Estudantil Alma Ópera



02/11 – Quinta-feira

14h às 17h30 – Encontro do grupo Urban Sketchers (Porto Alegre)

18h às 20h – PodRecordar - uma experiência de memória radioafetiva, com Marla Cardoso



03/11 – Sexta-feira

9h às 10h – Leitura e Aventura, com Athos Beuren

10h30 às 11h30 – Um mistério literário (venha e desvende), com Mário Pool

14h às 15h – Vida instantânea, com Marcelo Duarte

15h30 às 16h30 – “Samanta Elisa – a Pet Terapeuta” - Duda de Yorkshore



04/11 – Sábado

14h às 15h – Bate-papo com Vitória Carvalho Zereu

16h às 17h30 – Vida Instantânea, bate-papo com Marcelo Duarte e Penélope Martins

18h às 20h – Rosana Rios – 35 anos de trajetória literária



05/11 – Domingo

11h às 11h45 – Sereno Canto, espetáculo com Thiago Ramil e Raul Jung

14h às 18h – 6º Encontro de Influenciadores Literários e Seguidores com Gih Alves e Iris Figueiredo

18h30 às 20h – O processo de escrita literária coletiva: em busca de coerência e unidade - Coletivo Seis+1 com Antônio Schimeneck, Laura Castilhos, Gláucia de Souza, Caio Riter, Alexandre Brito e Christian David



06/11 – Segunda-feira

9h às 10h – Oficina do Slam do Vila, com Nathy MC Poeta Desperta

10h30 às 11h30 – Como é que eu vim parar aqui? Falando sobre experiências de quem chegou em um país de imigrantes, como o Brasil, com Marcelo Carneiro da Cunha

14h às 15h – Vivência no Hip Hop – Elemento Rap – Ritmo e Poesia, com o rapper e escritor Vinicius Brasil (Guerreiro Poeta)

15h30 às 16h30 – Oficina de Haicai, com Laís Chaffe



07/11 – Terça-feira

10h30 às 11h30min – Fantasmas de papel, com Simone Saueressig

14h às 15h – O mundo da literatura além da escola, com Cadu

15h30 às 16h30 – Leitura dá resenha?, com Jane Tutikian



08/11 – Quarta-feira

9h às 10h – Ler e amar é só começar, com Pablo Morenno

10h30 às 11h30 – Livros: um mundo de experiências, com Tânia Martinelli

14h às 15h – O que o game tem a ver com a literatura?, com Shirley Souza

15h30 às 16h30 – Entre medos e segredos: o autoconhecimento no combate à violência, com Ieda de Oliveira

17h às 19h – A AGES e a literatura infantil e juvenil na Feira, com Alexandre Brito, Gláucia de Souza e Jane Tutikian



09/11 – Quinta-feira

10h30 às 11h30 – Encontro de Kalunga no ciclo O Autor no Palco

10/11 – Sexta-feira

9h às 10h – As escritoras negras no vestibular da UFRGS, com Ana dos Santos – Ciclo Preto Sou

10h30 às 11h30 – Do morro à África, bate-papo com Marcelo Cortes, Rodrigo Aguiar e Letiere Rodrigues – Ciclo Preto Sou

14h às 15h – Negros gigantes, com Alê Garcia – Ciclo Preto Sou

15h30 às 16h30 – Sobrevivendo no inferno: as crônicas urbanas dos Racionais MC’s, oficina com Dalva Maria Soares – Ciclo Preto Sou

17h às 18h – Construindo histórias plurais, com Yannikson e Bárbara Luiza Farias – Ciclo Preto Sou

18h30 às 20h – Uma conversa sobre criatividade, tecnologias ancestrais, artes, culturas e territórios negros, com Thaíse Machado – Ciclo Preto Sou



11/11 – Sábado

(10h às 20h – ComicCon RS)

10h – O mercado para dubladores no Rio Grande do Sul 11h30min – Superman 85 anos: o surgimento dos super-heróis

12h30 – Tirinhas que conquistam a internet (com Rafael Fritzen) 13h30min – True Crime: como os casos de crimes reais inspiram a ficção

14h30 – Que História é Essa? (autores de quadrinhos contam histórias de bastidores do mercado e inspirações de suas obras)

15h30 – Criando heróis e universos: como fazer uma HQ do zero

17h – Multiverso da Cultura Pop: como os universos paralelos conquistaram os fãs de cinema e quadrinhos 18h – Desfile Cosplay infantil e adulto (com distribuição de medalhas para todas as, até 20, crianças inscritas e para os três primeiros adultos na classificação)

19h – Apresentação de dança K-Pop dos grupos vencedores do concurso ComicCon RS e de grupos convidados



12/11 – Domingo

16h às 16h50 – Buracos negros, bate-papo com Thaisa Storchi Bergmann

17h às 20h – Sarau do Rio



13/11 – Segunda-feira

9h às 10h – A poesia se divide em prótons, elétrons e nêutrons, com Ricardo Silvestrin

10h30 às 11h30 – O Superpoder das palavras - papo de motivação à literatura, com Marcelo Spalding

14h às 15h – Conversa com Cidinha Silva

15h30 às 16h30 – O Futuro é ser criativo, com Ana Terra



14/11 – Terça-feira

15h30 às 16h30 – Ler e escrever: uma aventura adolescente, com Caio Riter

17h às 18h – Sessão de autógrafos do livro Contos de sala de aula



15/11 – Quarta-feira

(14h às 20h – 16ª Mutação na Feira – HQs, Zines e Cultura Pop)

14h30 – Quadrinhos como portais fantásticos, bate-papo com Felipe Castilho 15h30 – Quadrinho: o universo da colorização, bate-papo com Cris Peters 16h30 – Dez anos de carreira, bate-papo com Gustavo Borges

17h – Lançamento Boy Magia, com Guilherme Smee 18h – HQ, Educação e Redes Sociais, com Pedro Leite

18h às 18h50 – Exposição sobre o Filme A Flor da Gigóia, de Ivo Schergl Jr. - Relatos sobre a produção do filme e a adaptação do roteiro para o livro.

* A cobertura do Correio do Povo na Feira do Livro de Porto Alegre 2023 é um oferecimento de Banrisul.