Feira do Livro recebe grande público

A Feira do Livro está chegando ao seu término. Amanhã, feriado da proclamação da República, será o último dia do evento. O presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL), Max Ledur, comenta que o que surpreendeu até aqui foi o público bem acima da média do que a organização esperava. “A questão do horário, que agora abre às 10h (anteriormente era 12h para público adulto) está sendo muito positivo”, analisa Ledur.

Uma das questões a ser repensada para a próxima edição, segundo Ledur, serão os espaços, porque muitos ficaram pequenos para o público que receberam, em atividades como contação de histórias, oficinas, recitais, saraus, autógrafos, entre outros. “Provavelmente isto vai se refletir nas estatísticas e nas vendas”, projeta. “Autores de fora da cidade ficam encantados com a Feira. Os que vêm pela primeira vez, então, nem se fala, se surpreendem com esse modelo democrático. Uma finalista do prêmio Jabuti, que teve a palestra e a sessão de autógrafos lotadas, disse que quer vir de novo”, conta o presidente.

A expectativa da CRL para o feriado é de que seja um dia muito concorrido, com grande público, especialmente por ser um feriado no meio da semana. “Temos esse benefício do pessoal não esticar para um feriadão. E o último dia é sempre muito bacana, tem o famoso cortejo no final com entrega de rosas”, completa Max Ledur.

Max Ledur, presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro. Crédito: Mauro Schaefer

* A cobertura do Correio do Povo na Feira do Livro de Porto Alegre 2023 é um oferecimento de Banrisul.