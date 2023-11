Feira do Livro vende mais de 178 mil exemplares

publicidade

A Câmara Rio-grandense do Livro divulgou nesta segunda-feira (13) que a 69ª Feira do Livro de Porto Alegre vendeu 178.256 exemplares. O levantamento foi feito desde o início do evento, no dia 27 de outubro, até o fechamento das bancas no último domingo (12). A média de venda diária está em 2.442 unidades.

Embora no comparativo com o ano passado, especialmente na comercialização por dia, tenha sido registrada uma redução — pouco mais de 6% —, o resultado é considerado bom pela organização do evento. “Tivemos um fim de semana chuvoso e isso tende a se refletir nas vendas. Mas estamos confiantes de que, com a trégua da chuva, o público venha mais para a Praça. Estamos felizes com os resultados já alcançados, que demonstram a força da Feira”, ponderou o presidente da Câmara, Maximiliano Ledur. A área geral vendeu 124.102 livros, enquanto que o setor infantil e juvenil comercializou 54.154 obras.

Destaque da programação

Nesta segunda-feira, um encontro entre ex-patronos deixou o dia mais nostálgico. Antônio Hohlfeldt, patrono em 2007, Luiz Coronel, em 2012, Airton Ortiz, que ocupou o patronato em 2014 e Tabajara Ruas, o atual homenageado deste ano, compartilharam histórias e causos que só quem recebeu a chave dourada na abertura do evento sabe. O encontro foi promovido pela Academia Rio-Grandense de Letras. Ruas salientou que a Feira do Livro de Porto Alegre não deve sofrer, em 2024, os percalços deste ano, quando as dificuldades financeiras demandaram tempo dos organizadores. “Tudo o que eu quero é que essa Feira seja definitiva, que forme cada vez mais leitores de todos os livros, com todas as nuances que a literatura tem”, projetou.

