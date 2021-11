Feriado para passar entre os livros

publicidade

Primeiro dos dois feriados que estão inseridos dentro da data de realização da 67ª Feira do Livro, o Dia de Finados é visto como uma data para grande visitação e para impulsionar as vendas do evento. Conforme o presidente da Câmara Rio-grandense do Livro, organizadora da Feira, Isatir Bottin Filho, os livreiros estão bastante otimistas com a data.

“Na área infantil o teatro e as contrações são as únicas atividades presenciais e estão bastante celebradas. Tem se sentido um ar de respeito entre todos. Os autógrafos estão acontecendo com menos público, em horários mais espaçados, mas gradualmente sendo prestigiados. As dicas de livros novos ou diferentes estão sendo muito procuradas e as caixas de saldo também. Os preços estão convidativos”, destaca Isatir.

Segundo ele, há alguns anos a Brigada não faz mais levantamento de público na Feira, mesmo antes da pandemia. “Temos uma ideia pela percepção das bancas, da nossa equipe e pelas vendas. O levantamento de vendas estamos fazendo através de planilhas buscadas junto aos livreiros. Devemos ter este primeiro balanço a partir de quarta-feira e divulgá-lo a cada semana”, ressalta.

Segundo Isatir, o clima e a saudade ajudaram para um início de ótimo público. “O que nos tranquiliza é que as pessoas estão cuidando o distanciamento, o uso de máscaras 100%, os cuidados com álcool gel e a lavagem das mãos. A Feira é ao ar livre e há muito espaço à disposição no entorno do mapa. Então todos estão cuidando da Feira juntos. Está bonito de ver. Estamos seguindo os protocolos, alertando e o pessoal atento a eles”, observa.

O presidente da CRL frisa que a Feira de Porto Alegre é tão única e democrática, que ele estará rumando para a Feira do Xingu, no Pará, nesta semana, como convidado para falar da experiência da Feira ao lado de outras quatro grandes feiras do país. “A partir do segundo final de semana, teremos a presença do nosso patrono Fabrício Carpinejar. Há muita feira na praça pela frente e programação para assistir de casa. Que o clima siga assim. Estamos fazendo uma feira possível este ano e mirando com esperança os próximos anos, com possibilidade de um planejamento maior e antecipado contemplando tudo que gostaríamos”, indica. “A transmissão on-line foi um desafio técnico no primeiro dia, mas está fluindo super bem. Esse levantamento de alcance e visualizações teremos após a feira, pois tudo fica gravado e é assistido em um período maior, que vai além da feira”, finaliza Isatir.

Por falar em programação on-line, a principal mesa da programação adulta é “E se a emoção transbordar?”, às 19h30min, com Cris Guerra e Cris Lisbôa. A história de Cris Guerra emocionou o Brasil e deu origem ao seu primeiro livro, “Para Francisco – Edição Especial 10 anos depois” (BestSeller, 2017). Com sete livros publicados, ela segue criando novos olhares sobre comportamento e desenvolvimento humano. Seu livro mais recente é “Moda Intuitiva: Um não manual de moda para ser feliz” (Faro Editorial, 2021).