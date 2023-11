Leonid Streliaev fala sobre Erico na Feira do Livro

publicidade

O fotógrafo Leonid Streliaev vai estar na Feira do Livro nesta quarta-feira, às 18h, no Estande da Prefeitura de Porto Alegre, para falar sobre “A Porto Alegre de Erico”, temática dos painéis gigantes da nova fase do Muro da Mauá. A estrutura, no paradão de 750 metros do muro, foi instalada no final de outubro e fica no local por quatro meses.

“A Porto Alegre de Erico” conta com fotos de Streliaev, que era amigo e fotógrafo de Erico Verissimo. Streliaev vai falar de sua experiência de trabalho com o escritor e com o projeto recente. Cada um dos oitos painéis contam com uma ou mais fotos e com um trecho de um livro de Erico Verissimo. Tudo com design de Rafael Braga. A realização é do consórcio das empresas OOH* Sinergy e HMídia em parceria com a Prefeitura Municipal.