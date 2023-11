publicidade

"As Novas Fronteiras da Supervisão", de Gilneu Vivian e Paula Oliveira (Tagore Editora), tem sessão de autógrafos neste domingo na Praça de Autógrafos Gerdau, às 14h, dentro da programação da Feira do Livro de Porto Alegre. É um livro para quem se interessa por administração, economia e sistema financeiro.

O livro narra a evolução do modelo de supervisão do Banco Central nos últimos 25 anos, numa trajetória marcada por muitos desafios e inovações. A publicação foi elaborada com base no testemunho de 66 pessoas que vivenciaram em todo ou em parte o processo de transformação da supervisão brasileira. Presidentes (Armínio Fraga, Henrique Meirelles, Alexandre Tombini e Ilan Goldfajn), diretores e consultores da diretoria de supervisão, secretários do Comef, chefes de departamento, chefes-adjuntos, chefes de divisão, assessores, coordenadores e analistas das áreas de supervisão, de regulação e de TI do BC, bem como representantes de entidades de classe bancária e de infraestruturas do mercado financeiro, permitiram a construção deste livro em uma riqueza de detalhes, curiosidades e emoções jamais registrados em temas dessa natureza.

“Quando a Paula me propôs contarmos a história da evolução da supervisão brasileira nos últimos anos, me perguntei se tínhamos efetivamente uma história para contar. Pensando um pouco, muita coisa havia acontecido desde a crise bancária dos anos 90 que mudou não só nossa forma de atuação, mas a percepção sobre a qualidade do nosso trabalho. Sim, tínhamos uma história para contar”, diz Gilneu Vivan (BC).

Gilneu Vivian é o outro autor do livro. Crédito Arquivo Pessoal / Divulgação

“Eu fui parte de um processo único e importante para o fortalecimento do sistema financeiro brasileiro e para o reconhecimento da excelência técnica do Banco Central em nível mundial. Mas como contar uma história coletiva, quando você é apenas um tijolinho da parede? Era preciso recorrer diretamente à fonte, ou seja, aos autores dessa história", diz Paula Oliveira, hoje aposentada do Banco Central, que elaborou o material com pesquisas e as entrevistas.

As diversas citações dos entrevistados permitem ao leitor conectar os acontecimentos e vivenciar os desafios, os conflitos, as procrastinações, e as soluções encontradas ao longo desses anos: os passos trilhados, as idas e vindas, e como a supervisão foi construindo o seu caminho. Ele não apenas é um livro sobre como fazer supervisão. Obviamente, esse é o pano de fundo. Trata-se aqui da evolução de um processo, de como as interações, os conflitos, as limitações e a evolução tecnológica condicionaram o modelo de trabalho adotado.

Com o apoio institucional e apresentação do Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa (IREE), o livro ainda traz os prefácios do presidente do BC, Roberto Campos Neto, do secretário geral da ASBA, Pascual O’Dogherty, e do diretor geral do CEMLA, Manuel Ramos Francia.

Na segunda-feira, dia 6, a dupla estará autografando o livro no Banco Central de Porto Alegre, em evento aberto ao público, às 15h. Paula conta também que está fazendo uma road trip para divulgar o livro e apresentar a palestra "O Papel do Banco Central na vida dos brasileiros" em faculdades e escolas.

No dia 8 de novembro, será a vez da palestra chegar a Caxias do Sul, onde será proferida na UCS, às 19h30min.

* A cobertura do Correio do Povo na Feira do Livro de Porto Alegre 2023 é um oferecimento de Banrisul