Poesia, música e saraus nesta segunda na Feira

A semana da festa literária começa nesta segunda-feira, dia 7, às 9h, com o escritor, músico, poeta e compositor Alexandre Brito participando do ciclo “O Autor no Palco”, no Teatro Carlos Urbim, tocando e declamando seus versos para as crianças. Dentro deste projeto, às 14h, a escritora Marô Barbieri irá encantar os pequenos com contação de histórias. Ela foi patrona de 50 feiras e madrinha de três bibliotecas que tem o seu nome. Em 2019, foi também patrona da Feira do Livro de Porto Alegre.

No Auditório Barbosa Lessa (Andradas, 1223), às 16h, tem conversa com o quadrinista Pablito Aguiar sobre seu livro “Almoço: uma conversa com Eliane Brum”. Aguiar foi até Altamira, no Sul do Pará, conhecer a jornalista e escritora Eliane e voltou com uma história em quadrinhos deste encontro.

Na Sala Moacyr Scliar, às 18h, terá apresentação do livro “Rastros de um Pensamento”, de Tânia Mara Galli (póstumo), com Alana Soares Albuquerque e Luciano Bedin da Costa.

A música e a poesia tomam conta da Feira, a partir das 18h, no Teatro Carlos Urbim, com recital show “Porto Alegre 250 anos”. Luiz Coronel, Deborah Finocchiaro, Fernanda Carvalho Leite, Shana Müller, Sérgio Rojas, Isabela Fogaça trazem textos e canções sobre as belezas da Capital dos gaúchos. Na sequência, às 19h30min, o palco recebe o conhecido Sarau Elétrico, numa homenagem a escritores porto-alegrenses. Sob o comando de Kátia Suman, Luis Augusto Fischer e Cláudia Tajes.

A Feira também conta exposição artista Graça Craidy que presta homenagem à Clarice Lispector em “Clarices”, em cartaz no Espaço Cultural Correios, até 3 de dezembro. São 30 retratos de Clarice em diversos papéis.

