Presença da carioca Ana Maria Machado é destaque na Feira do Livro

A carioca Ana Maria Machado, jornalista, professora e escritora, autora de “De Muito Longe”, está na Feira do Livro de Porto Alegre. Ela participa de uma conversa no Auditório Barbosa Lessa do Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1223), às 17h30min. Para debater com ela, estará no palco o médico e escritor Gilberto Schwartsmann.

Ana Maria Machado tem longa carreira literária: é ex-presidente da Academia Brasileira de Letras, autora de 10 romances, 12 livros de ensaios e mais de cem infantojuvenis. Traduzida em 21 idiomas, inclui entre seus inúmeros prêmios o Machado de Assis 2001 da ABL (mais importante prêmio nacional para conjunto da obra), três Jabutis e os internacionais Hans Christian Andersen, Principe Claus e Casa de Las Américas.

Seus romances mais recentes são Infâmia (Alfaguara, 2011, finalista do Jabuti, Prêmio Zaffari Bourbon) e Um Mapa Todo Seu (Alfaguara, 2015). Seu mais recente livro é a coletânea de contos Vestígios (Alfaguara,2021), finalista do premio Candangos. Lançando na Feira do Livro, está livro infantil De Muito Longe, pela editora gaúcha Tribos/2023.

Após o debate, a escritora estará na Praça de Autógrafos Gerdau a partir das 19h.

