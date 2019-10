Programação da 65ª Feira do Livro de Porto Alegre terá diversas atrações

publicidade

Começa nesta sexta-feira, 1º de novembro, a 65ª Feira do Livro de Porto Alegre, na Praça da Alfandêga, no coração da Capital. Com programação ininterrupta até o dia 17 de novembro, o evento terá atividades para todos os gostos. Com entrada gratuita, a feira terá oficinas, palestras, seminários, bate-papos, sessões de autógrafos, entre outras atividades, com a presença de autores do Brasil e do exterior. A solenidade de abertura da feira ocorre na sexta, às 18h30min, no Teatro Carlos Urbem (avenida Spúlveda).

A programação completa está disponível no site da Feira do Livro. Na página é possível conferir as oficinas que serão realizadas com escritores, pesquisadores e profissionais do mundo do livro. Eles irão mostrar as suas habilidades e técnicas em atividades gratuitas.

As inscrições devem ser feitas no site do Sympla, pelo e-mail oficinas@camaradolivro.com.br ou presencial no 2º andar do Centro Cultural CEEE Erico Verissimo (rua dos Andradas, 1223), de segunda a segunda, das 13h30min às 19h.

Ao longo dos 17 dias de feira, estão programadas mais de 700 sessões de autógrafos, coletivas ou individuais, de autores de todos os gêneros literários.

As atividades da Feira do Livro serão realizadas no Memorial do Rio Grande do Sul, Centro Cultural CEEE Erico Verissimo, Auditório da Livraria Paulinas, Auditório do Margs e Auditório da Inspetoria da Receita Federal.