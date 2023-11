Rodrigo Carpi Nejar autografa na Feira do Livro de Porto Alegre

publicidade

Neste domingo, 12 de novembro, a partir das 19h, o gaúcho Rodrigo Carpi Nejar fará sua sessão de autógrafos na Feira do Livro de Porto Alegre, na Praça da Alfândega. Segundo filho dos escritores Carlos Nejar e Maria Carpi, Rodrigo apresenta seu primeiro livro de poesias, intitulado “Insana Lucidez” (editora Bestiário). O autor é irmão do escritor Fabrício Carpinejar.

“Insana Lucidez” compõe-se de poemas melódicos e metafóricos que buscam a conexão com o imaginário do leitor, provocando-o e convocando-o ao exercício da leitura e da criação de imagens."Como pinturas ou afrescos do sentimento vivo, do pássaro colhido em seu movimento", define o autor.

É um livro sanguíneo, que reúne, de forma encadeada, poemas em carne-e-osso, forjados ao longo de mais de 30 anos de existência do autor. “São reflexões e vivências maturadas no silêncio da jornada, decantadas como vinho, sem pressa, em meio a retomadas e esquecimentos, enquanto, na escrita da vida, se impunha o registro dos encargos e desafios da labuta diária”, conta Rodrigo.

Separado por quatro eixos principais - “Vertigens”, “Patas do Firmamento”, “Telas” e “Hora do Sol” -, o livro fala de um filho que se tornou adulto, pela criança que ainda o habita. É o testemunho de uma chama acalentada desde a infância, nos cadernos de capa dura, nas músicas das bandas que nunca vingaram, nos silêncios e abreviaturas da estrada, uma chama imersa no vão das partidas e chegadas, que agora se expressa, dando voz madura ao jovem que caminhava.

