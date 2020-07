Feiras criativas de Porto Alegre se reúnem e lançam selo Feiras Unidas POA

publicidade

As maiores e mais importantes feiras de moda, design, artesanato e outras áreas criativas se reúnem para a busca de soluções no atual contexto de crise econômica e no possível retorno às atividades ainda em 2020. O resultado foi a criação do selo “Feiras Unidas POA”, em uma iniciativa da Open Feira de Design, Café com Bazar, Feira de Moda Plus Size, Brick dos Desapegos, Feira Me Gusta e Feira Tô na Rua. O lançamento será neste domingo, com live das 10h30às 11h30 mediada por Paula Visoná no perfil @poanarua, que fará lives sequenciais com cada uma das feiras, representadas por suas curadoras-produtoras (a partir das 14h).

A proposta é criar um grupo para debate, buscar soluções de interesse comum, com maior sinergia e união entre as diversas iniciativas, promovendo uma série de atividades em conjunto, como agenda anual das feiras, para que não haja sobreposições e protocolo especial para retorno, considerando orientações da OMS e as necessidades específicas do tipo de evento. As feiras criativas da capital gaúcha, atualmente suspensas por conta da pandemia, movimentam por ano mais de 50 mil pessoas e 2 mil marcas. A criação da identidade visual da campanha é da Open Feira de Design, assinada pela designer da Maria Cultura, Caroline Loch

PROGRAMAÇÃO DE LIVES

10h30 às 11h30 - Abertura com mediação de Paula Visoná - Link na bio das feiras @open_feiradedesign, @cafecombazar, @bpspoa.feira, @brickdedesapegos, @feira_megusta, @tonarua