Felipe Araújo avalia novos talentos no "Hora do Faro" deste domingo

O Hora do Faro deste domingo, 12, no ar às 18h, chega com novidade para o público. Em nova temporada, o Pronto Pra Fama, que apresenta cantores ao Brasil, agora contará com um emocionante duelo de talentos.

Assim, na atual versão do quadro, duas pessoas terão que provar que estão realmente prontas para uma carreira de sucesso, sabendo lidar com as questões que permeiam a fama, como pressão da imprensa, fãs, exposição nas redes, preocupação com o visual, entre outros.

No episódio de estreia, os ainda desconhecidos Rhuan e Karine serão testados pelos desafios da Casa da Fama enquanto recebem mentorias dos especialistas convidados: o produtor musical Rick Bonadio, responsável pela análise da voz; a atriz Duda Reis, expert em moda; e a empresária e influencer digital Natalia Beauty, autoridade em marketing digital. Os dois candidatos ainda passam por uma abordagem divertida da ex-BBB Emilly Araújo.

Depois de encararem essa maratona de aprendizado, os cantores anônimos serão julgados no palco pelo trio de especialistas e o cantor Felipe Araújo, que também interpreta sucessos.

O escolhido se apresenta no programa com tudo o que um artista renomado tem direito, além de faturar um prêmio em dinheiro. O Hora do Faro vai ao ar todo domingo, às 18h, na tela da Record TV