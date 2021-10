Fernando Trueba é grande Vencedor dos Platinos 2021

publicidade

Em cerimônia criativa, e das mais bem conduzidas de todas as suas anteriores, neste domingo foram entregues os Prêmios Platino del Cine Iberoamericano, em Madri. O grande vencedor da noite foi “A Ausência que Seremos”, produção colombiana dirigida pelo veterano realizador espanhol Fernando Trueba, que estava presente no evento. Trueba levou, no total, cinco estatuetas, incluindo as de melhor filme e direção. O segundo maior vencedor foi o drama de suspense, que flerta com o terror e que estreou recentemente nos cinemas brasileiros, “A Chorona”, do guatemalteco Jayro Bustamante. A produção da Guatemala volta para sua terra com os prêmios de fotografia, som e edição. Os brasileiros que estavam na competição, Bárbara Paz (documentário), Regina Casé (atriz, por “Três Verões”), e os realizadores de “O Pergaminho Vermelho” (animação), todos presentes na noite de homenagens em Madri, foram unânimes em afirmar que “estar entre os finalistas” já foi grande vitória para o audiovisual do Brasil.



Entre as minisséries, a mais premiada foi “Pátria”, com quatro conquistas: Melhor Minissérie, Interpretação Feminina (Elena Irureta), Atriz Coadjuvante (Loreto Mauleón) e também a nova categoria criada a partir deste ano, de Melhor Criador de Minisséries (Altor Gabilondo).



O prêmio de Melhor Interpretação Feminina (“A Boda de Rosa”) foi para Candela Peña e Nathalie Poza, sua companheira de elenco, ficou com o prêmio de Coadjuvante Feminina. Na categoria Coadjuvante Masculino, o vencedor foi Alfredo Castro (“O Príncipe”).



Diego Luna, homenageado com o Prêmio de Honra desta edição, participou da noite de premiações e, emocionado em seu discurso, destacou a importância do cinema durante a pandemia, “como possibilidade de diversão, conhecimento e transformação pessoal”.

Outro nome brasileiro presente na entrega dos Prêmios Platino 2021 foi Rodrigo Santoro, que participou do anúncio da categoria principal dos Prêmios. A noite de Gala dos Prêmios Platino del Cine Ibero-americano encerra uma semana de atividades que incluíram a realização da primeira edição de Iberseries Platino Indústria, que reuniu em Madri, grande parte do universo de profissionais que envolve a produção audiovisual ibero-americana.