Fernando Zor é condenado a pagar indenização de R$ 10 mil a fã

Fernando Zor foi condenado a pagar uma indenização de R$ 10 mil a uma fã por danos morais. Uma mulher, identificada nesta matéria como R.P., entrou na Justiça contra o sertanejo após ter sido anunciada como a vencedora de um concurso divulgado no perfil do Instagram do cantor. Horas depois, porém, a equipe do sorteio entrou em contato para dizer que ela não havia sido a campeã.

O concurso foi realizado nas redes sociais do cantor, dupla de Sorocaba, em 2020 e prometia um carro zero-quilômetro do modelo Jeep Renegade ao vencedor. A equipe de Fernando anunciou R.P. como a ganhadora no Stories do sertanejo, mas, horas depois, entrou em contato com ela alegando que houve um erro e que quem havia ganhado o prêmio era outra pessoa.

A fã do cantor entrou na Justiça com o argumento de que ninguém lhe explicou qual foi o erro do sorteio. No processo, ela falou que desenvolveu uma frustração com o sorteio e começou a ter sintomas de ansiedade, como insônia e falta de ar.

R.P. pediu a entrega do prêmio, o carro zero-quilômetro, e uma indenização de R$ 50 mil por danos morais. Fernando Zor se defendeu na Justiça dizendo que não foi o responsável pelo sorteio, mas que foi contratado como garoto-propaganda dele por uma empresa.

A mulher venceu o processo em primeira e segunda instância, mas ainda cabe recurso. O desembargador Edson Queiroz rejeitou o pedido da entrega do prêmio, pois ela não é a verdadeira ganhadora, mas concedeu uma indenização de R$ 10 mil por danos morais.

"Entretanto, esse equívoco não acarreta a obrigação dos réus na entrega do prêmio do sorteio à autora. A entrega do prêmio é devida apenas ao vencedor do certame. Também é descabida a entrega do seu equivalente em dinheiro. Indenizável apenas os prejuízos morais sofridos, em razão da frustração da expectativa de recebimento do prêmio", diz a decisão.