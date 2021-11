Festival Arte Salva promove pinturas de quatro empenas no Centro Histórico de Porto Alegre

publicidade

Se estiver passando pelas ruas do Centro Histórico de Porto Alegre, olhe para cima. Esta é a provocação do Festival Arte Salva, que promove pinturas de quatro empenas na região, com trabalhos de Bruno Schilling, Kelvin Koubik, Pati Rigon e Tito Ferrara. Com patrocínio das Tintas Renner by PPG e Dado Bier, esta é a segunda edição do projeto, que em 2020, por decorrência da pandemia, ocorreu em formato online e promoveu a pintura de um mural no Quarto Distrito. As ações tiveram início no último dia 5 de novembro, com Kelvin Koubik, e devem encerrar em 15 de dezembro. Cada mural leva em torno de 20 dias para ser pintado, dependendo de questões como clima e complexidade de cada desenho. Serão mais de 930 litros de tintas e vernizes utilizados no total. Em torno de 50 profissionais estão envolvidos no projeto, entre artistas, assistentes, produtores, técnicos, engenheiros e segurança, entre outros

Serão mais de 1.200m2 de área pintada em quatro ruas: na Caldas Jr Bruno Schilling (RS) desenvolverá o trabalho; já na Uruguai com a Siqueira Campos, Kevin Koubik (RS) assina a pintura; Pati Rigon (RS) estará na Av. Borges de Medeiros, e na Praça Parobé, a obra é de Tito Ferrara (SP) (a localização está abaixo). A curadoria dos artistas é assinada por Vinicius Amorim, criador do projeto. Inédito no Estado, o festival visa transformar o Centro da capital gaúcha em uma verdadeira galeria de arte a céu aberto. “O projeto visa resgatar a sensação de pertencimento da comunidade, deixando para trás a sensação de que as vias públicas são meras passagens, mas sim espaço de arte, reflexão, beleza e contemplação”, declara o gestor cultural Vinicius Amorim, responsável no sul do país pelo projeto canadense - Art Battle - maior competição de pintura ao vivo do mundo e que ocorre desde 2016 em Porto Alegre.

Além das quatro empenas, o festival promoverá uma oficina artística gratuita ministrada pela artista Ane Schutz com integrantes da Ocupação Mulheres Mirabal, que resultará na pintura de um mural no local. Ane realizará a atividade formativa no sábado, 4 de dezembro, e a pintura está prevista para os dias 11 e 12 de dezembro. Com a ação, o festival alcançará mais de 1200 m2 de área pintada, somadas as empenas e o muro da instituição. A Ocupação Mulheres Mirabal foi criada em 25 de novembro de 2016, com objetivo de ser casa de referência a mulheres em situações de risco e violência, tendo abrigado neste cinco anos, centenas de mulheres e crianças. Informações, no site https://www.festivalartesalva.com.br e Instagram @artesalvafestival



Artistas Participantes:

Bruno Schilling - Edifício Despachantes Aduaneiros (Caldas Jr.,20)

Formado em Design com ênfase em Design Gráfico, desde 2012 participa de exposições e projetos em Porto Alegre, São Paulo, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Campo Bom e Ivoti, construindo painéis e murais.

Kelvin Koubik - Predial Bier Ullmann S.A (Uruguai, 35)

Artista visual, formado pelo Instituto de Artes da Ufrgs, atua como muralista, produzindo obras em grande formato em diversos espaços, público e privados, em diferentes cidades, lugares e estados. Vencedor de dois Prêmios Açorianos de Artes Plásticas (2013 e 2017), é co-fundador do coletivo de desenho Atelier D43, expondo e realizando uma residência artística na França. Desde 2014 seu ateliê se localiza no Vila Flores, um centro cultural no distrito criativo da capital gaúcha.

Pati Rigon - Edifício Tabajara (Borges de Medeiros, 601)

Multi-artista formada em Design pela Ufrgs e pela Politécnica de Turim, na Itália. Trabalha com pinturas a óleo, ilustrações, graffitis, performances, tatuagens, também é modelo e militante trans-intersexo. Iniciou sua carreira nas artes em 2015, com sua primeira exposição de pinturas a óleo hiperrealistas, "Pele Agridoce" na Galeria Península, em Porto Alegre.

Tito Ferrara - Garagem Parobé (Praça Parobé, 77)

Nascido e criado na cidade de São Paulo, foi cercado desde que nasceu por uma grande cidade cheia de pessoas, graffitis, pixações e informações. E tudo isso é impresso em seu trabalho pessoal, que é uma mistura de retratos e histórias contadas através de escritas e tags misturadas em camadas. Já assinou trabalhos em NY e esse ano realizará uma imersão pelo Japão.

Ane Schütz - Ocupação Mulheres Mirabal (Souza Reis, 132)

Desde criança, influenciada especialmente pelos animes japoneses, começou a desenhar e não parou mais. Foi do papel ao digital, quando ganhou seu primeiro computador aos 14 anos e descobriu o mundo do pixel art. É designer, ilustradora, diretora de arte, desenhista, muralista, combinadora de cores, sujadora de pincéis, gastadora de marcadores, enfim, um pouco de tudo que envolva artes visuais. Trabalha há 14 anos, passando por grandes empresas e grandes paredes. Produz um trabalho focado especialmente na figura feminina e influenciado pela cultura pop, com uso de cores vibrantes, texturas, linhas orgânicas e formas abstratas pra construir suas composições, seja em arte digital, no papel, em tela ou em mural.