Festival de Cinema de Gramado presta homenagem a Araci Esteves e Joel Zito Araújo

publicidade

A organização do 50º Festival de Cinema de Gramado acaba de anunciar os nomes dos primeiros homenageados da 50ª edição do evento: a atriz gaúcha Araci Esteves e o diretor Joel Zito Araújo. Importantes figuras do audiovisual brasileiro, a dupla receberá os Troféus Cidade de Gramado e Eduardo Abelin, respectivamente.

As homenagens serão entregues durante o 50º Festival de Cinema de Gramado, com realização entre os dias 12 e 20 de agosto.

Troféu Cidade de Gramado: Araci Esteves

Com sólida carreira no teatro, cinema e televisão, Araci Esteves é uma emblemática personalidade da história do audiovisual gaúcho. Nascida em Osório, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, mudou-se para Porto Alegre ainda no começo dos anos de 1950, onde posteriormente viria a cursar artes dramáticas na Universidade Federal do Estado, UFRGS. Foi uma das fundadoras do Grupo de Teatro Independente, inspirado pelos paulistanos Teatro de Arena e Teatro Oficina. Durante a década de 1970, excursionou pela Europa com a Companhia de Comédias, onde atuou ao lado de nomes como Dercy Gonçalves.

Seu primeiro trabalho no cinema foi no filme “Um é pouco, dois é bom”, do diretor Odilon Lopez. Este seria apenas o primeiro das mais de duas dezenas de trabalhos da atriz nas telas. Em 2022, completam-se 25 anos de seu mais simbólico papel, a andarilha Anahy, no longa “Anahy de las Misiones”, de Sérgio Silva – filme considerado um marco para o cinema gaúcho e brasileiro. Em 2017, Araci deu vida à Anahy uma última vez, para entregar o Troféu Oscarito à atriz Dira Paes, com quem contracenou em 1997. “A maior atriz gaúcha de todos os tempos”, bradou Dira no palco do Palácio dos Festivais após ser surpreendida com a homenagem da atriz.

Sua última passagem nas telas de Gramado foi em 2018, com “O Avental Rosa”, dirigido por Jayme Monjardim. O amor pelo cinema e por Gramado é tão forte que Araci se tornou gramadense de coração, escolhendo a cidade como seu lar. “Me enternece porque é um acolhimento da cidade que eu escolhi para viver os últimos longos anos da minha vida”, diz.

Troféu Eduardo Abelin: Joel Zito Araújo

Joel Zito Araujo Foto: Marcela Lisboa

Premiado diretor conhecido por tematizar o negro na sociedade brasileira, Joel Zito Araújo receberá o Troféu Eduardo Abelin, honraria entregue a diretores, cineastas e entidades do cinema brasileiro.

Cineasta, roteirista e produtor, Araújo é doutor em Ciências da Comunicação pela ECA/USP e fez pós-doutorado no departamento de rádio, TV e cinema na University of Texas, em Austin, nos Estados Unidos, onde também foi professor. Seu primeiro longa para a televisão, o documentário “O efêmero estado União de Jeová” (1999) é sobre uma revolta camponesa liderada por negros no norte do Espírito Santo. Em 2004, estreou seu primeiro longa-metragem de ficção, “Filhas do Vento”, vencedor de oito Kikitos no Festival de Gramado. O aclamado longa teve ainda participações em festivais na Índia, China, França, Alemanha, Estados Unidos, África do Sul e Burkina Faso.

Reconhecido internacionalmente, lançou, em 2013, o documentário “Raça”, filme co-dirigido com a vencedora do Oscar Megan Mylan. Em 2019, fez a premiére mundial do longa “Meu amigo Fela” no Festival de Rotterdam.

Seu novo longa ficcional, “O Pai da Rita", baseado em uma música de Chico Buarque, está em cartaz nos cinemas após ter passado por festivais em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Em maio deste ano, lançou a série “PCC – Poder Secreto”, em parceria com a plataforma de streaming HBO Max. A produção estreou como Top 1 no Brasil e despontou como Top 2 na América Latina.