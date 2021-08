Festival de Cinema retrata as periferias brasileiras

publicidade

O Olhar Periférico Festival de Cinema, com realização de hoje até dia 15, exibe de forma online e gratuita 33 curtas-metragens de diversos estados brasileiros. O Festival também contará com uma mostra cult de filmes convidados que trazem um recorte das principais produções brasileiras das periferias.

O Festival retrata universos de jovens ou não, mulheres e LGBTQI+ que moram nas periferias brasileiras. Também haverá mesas com a participação dos realizadores sobre o processo criativo dos filmes. As mostras serão transmitidas gratuitamente na plataforma Cultura em casa.

Em diversos gêneros (documentário, ficção, animação) os 33 curtas-metragens estão divididos em quatro mostras competitivas nas categorias: Mostra Olhar Feminino, Mostra Olhar Diversidade, Mostra Olhar Jovem e Mostra Todos os Olhares, com curtas-metragens dirigidos respectivamente por mulheres, LGBTQIA+, jovens de até 29 anos e adultos. Todos retratando as diferentes realidades da vida nas periferias do Brasil.

De acordo com o diretor Eduardo Santana, o Olhar Periférico surge como um novo festival de cinema para ampliar o acesso aos jovens e aos cineastas das periferias de todo o Brasil, além de valorizar as iniciativas comunitárias periféricas que representem a diversidade dos territórios. “Os olhares periféricos não se limitaram a mostrar vielas, morros e histórias de superação, foram além desses "clichês”. Antes de tudo, mostram a capacidade dos realizadores em ir além do registo documental das comunidades onde vivem, dando espaço também para bem contadas ficções”, salienta o curador Queops Negronski.

O Festival vai mostrar a periferia de todas as regiões do território nacional pelo olhar de cineastas que moram ou atuam nesse contexto social e conhecem de perto essa realidade, democratizando a sétima arte e revelando talentos. Estão representadas obras audiovisuais dos estados da Bahia, Goiás, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Norte, Ceará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraíba, Pará, Sergipe e Santa Catarina.

O resultado da premiação será postado nas redes sociais do Festival, no sábado, dia 14. O melhor filme do Festival será escolhido por um júri técnico composto por cinco profissionais do audiovisual. Entre eles Cristina Amaral (uma das mais importantes montadoras do cinema brasileiro), Monica Trigo (diretora de festivais e presidente da FANTLATAM - Aliança Latino Americana de Festivais de Cine Fantástico), o cineasta Matheus Rufino, o ator Francisco Gaspar (ganhador do Kikito em 2007) e a gestora cultural Paula Ferreira. O filme vencedor ganhará o Troféu Olhar Periférico.

Do Rio Grande do Sul

MOSTRA OLHAR FEMININO

QUANDO TE AVISTO (Documentário, 25', Cor, 2020, Livre, Rio Grande do Sul, Brasil) Direção e Roteiro: Neli Mombelli, Denise Copetti