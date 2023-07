Festival Internacional de Folclore começa em Nova Petrópolis

publicidade

A edição que celebra os 50 anos do Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis tem início nesta quarta-feira. O evento ocorre de 12 a 30 de julho, com mais de 170 apresentações gratuitas na Rua Coberta, junto à Praça das Flores, e com atividades em diversos locais do município. O tema deste ano é “50 anos vivenciando culturas, tecendo memórias”.

A programação oficial tem início nesta quarta-feira, 12, às 19h30min, com a Noite de Homenagens e o Momento Ecumênico no Plenarinho da Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis (Acinp), localizada na avenida Padre Affonso Theobald, 1700, sala 01, no bairro Juriti, da cidade serrana.

A partir da quinta-feira, dia 13 de julho, o evento conta com simbolismo da Chama Folclórica, cuja cerimônia de acendimento ocorre às 19h30min na Associação Cultural e Recreativa Tiro ao Alvo, no Centro da cidade.

A abertura oficial do 50º Festival Internacional de Folclore será na sexta-feira, dia 14, às 19h30min, na Rua Coberta, momento em que também será encenado o espetáculo “50 Anos de Emoção”. Um pouco mais cedo, às 13h30min, também na Rua Coberta, ocorre o Festival de Música e Teatro / Musik und Theaterfestival (Arpa).

APRESENTAÇÕES

A Rua Coberta de Nova Petrópolis, com o principal palco do Festival, receberá apresentações gratuitas a partir das 14h de sábado, dia 15 de julho. A primeira apresentação será do Ballet Ucraniano Roksolana. A a última apresentação do sábado será às 20h15min, pelo Ballet de Arte Folclorico Argentino (Bafa), da Argentina.

Durante o Festival Internacional de Folclore haverá ainda dezenas de apresentações em espaços como o Parque Aldeia do Imigrante, escolas, empresas patrocinadoras do evento e nos bairros e localidades que receberão as Noites Culturais.

O festival contará com a participação de mais de 20 grupos internacionais, nacionais e regionais de dança, música e teatro. A programação também oferece oficinas de artesanato e gastronomia, desfiles de Integração na avenida 15 de Novembro, além de baile Infantil, sarau; encontro de soberanas, encontro de coreógrafos, jogos germânicos, feira e praça de alimentação. A entrada é gratuita e a programação completa está disponível no site do evento festivalfolclore.com.br.

REALIZAÇÃO

O 50º Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis é uma realização da Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs e da Prefeitura de Nova Petrópolis. O evento integra o calendário anual da IOV – Organização Internacional de Folclore e Artes Populares e o calendário de eventos oficiais do Rio Grande do Sul. O FIF conta com financiamento pelo Pró-Cultura RS, através da Lei de Incentivo à Cultura. Mais informações pelo festivaldefolclore.com.br e em @festivaldefolclorenp no Instagram e no Facebook.