Festival Literário Internacional de Pomerode é realizado em Santa Catarina

Com o propósito de conectar a literatura brasileira à de expressão alemã, o Festival Literário Internacional de Pomerode (FLIPomerode) contará com nomes consagrados no Brasil e no exterior, como Ana Maria Gonçalves, Ana Maria Machado, Marcelo Backes, Paulo Henriques Britto, e dos alemães Uljana Wolf e Sylk Schneider.

Serão mais de 60 horas de programação com palestras, contação e narração de histórias bilíngues, oficinas, mediações de leitura, mesas literárias, apresentação de teatro, espetáculo musical, lançamentos, sessões de autógrafo de livros, e muito mais. O evento será realizado entre os dias 9 e 13 de agosto, no Centro Cultural de Pomerode.

Marcelo Backes, doutor em Germanística e Romanística pela Universidade de Friburgo em Brisgóvia, na Alemanha, estará no evento no sábado, dia 12. Ele dividirá a mesa com o renomado escritor e pesquisador alemão Sylk Schneider, autor de "Viagem de Goethe ao Brasil". Eles irão debater a presença da natureza na vida e na obra de Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), sinônimo de literatura internacional.

Uljana Wolf, a maior poeta e tradutora da nova geração alemã, também já confirmou presença no FLIPomerode no sábado, dia 12. Com mais de 20 prêmios literários na carreira, Uljana foi professora da Universidade de Nova York e tem um livro no Brasil traduzido por Guilherme Gontijo Flores. Ela estará em uma mesa com o reverenciado poeta e tradutor brasileiro Paulo Henriques Britto. A dupla irá compartilhar as experiências, influências e visões sobre a poesia e a tradução em um debate repleto de línguas, sentidos e significados.

Na sexta-feira, dia 10, Ana Maria Gonçalves é a convidada da mesa especial “A voz de Kehinde”, mediada por Clarice Fortunato que vai promover uma conversa em torno de “Um defeito de cor”, o livro de Ana Maria Gonçalves que venceu o Prêmio Casa de las Américas e está entre os livros mais importantes para entender o Brasil (e considerado por Millôr Fernandes o livro mais importante da literatura brasileira do século XXI). Este clássico contemporâneo conta a saga de Kehinde, mulher negra que, aos oito anos, é sequestrada no Reino do Daomé, atual Benin, e trazida para ser escravizada na Ilha de Itaparica, na Bahia. O livro inspirou, em 2022, uma exposição homônima no Museu de Arte do Rio (MAR), com curadoria de Amanda Bonan, Marcelo Campos e da própria Ana Maria Gonçalves. Em 2024, o livro será o tema do desfile da Portela no grupo especial do carnaval do Rio de Janeiro.

Já Ana Maria Machado estará presente no FLIPomerode no dia 11 de agosto para relembrar a sua vida e obra, que somam mais de cem livros, entre infantis, juvenis, romances e ensaios, publicados em 20 idiomas e 26 países. São mais de 20 milhões de exemplares vendidos e prêmios como o Hans Christian Andersen (o Nobel da literatura para crianças), o Jabuti (venceu três vezes), o Príncipe Claus (Holanda) e o Iberoamericano SM. Ocupa a cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras, instituição que presidiu em 2012 e 2013.

Para Carlos Henrique Schroeder, curador do FLIPomerode, o desafio de trazer nomes de relevância nacional e internacional ao evento é proporcional à importância de um evento deste porte no Sul do país. “A programação é voltada para discutir a centralidade da literatura em um mundo fraturado. Então discussões acerca da poesia, tradução e homenagens a grandes autoras brasileiras dão o tom, mas sem esquecer da formação dos leitores, por isso temos dezenas de contações de histórias e mediações de leituras”.

Nova geração de escritores

No domingo, dia 13, quatro grandes nomes da nova geração de escritores catarinenses debatem sobre seus livros e também sobre os amores e os humores de viver e escrever em Santa Catarina. Com o tema “Prosa, poesia: SC”, a conversa reunirá Luciana Tiscoski (Florianópolis), Marcelo Labes (Blumenau), Demétrio Panarotto (Chapecó) e Isadora Krieger (Balneário Camboriú). A literatura será apresentada também na linguagem da música e do cinema com a performance “A Máquina e o Humano, com música ao vivo para o filme Metrópolis”, com Diogo de Haro (Florianópolis). Enquanto o público assiste ao drama expressionista, o músico interpreta sonoramente a narrativa do filme, combinando a música aos elementos de sonoplastia e efeitos sonoros.

O festival tem programação para todas as idades e as oficinas podem ser frequentadas por crianças, grupos e famílias que queiram mergulhar no universo da leitura. Um espaço especial será dedicado ao momento de autógrafos e fotos com os convidados e palestrantes. A cerimônia oficial de abertura, na quarta-feira (9/8), terá o concerto da Orquestra Filarmônica de Jaraguá do Sul, uma das orquestras com maior expressão no estado de Santa Catarina, que apresentará um repertório eclético e vibrante de compositores alemães e brasileiros, no Teatro Municipal da cidade.

O FLIPomerode é uma realização da Associação Visite Pomerode (AVIP), com produção do Centro Cultural SCAR. Conta com o apoio do Goethe-Institut, da Câmara Literária de Pomerode e da Prefeitura Municipal de Pomerode. O evento tem o patrocínio de Juriti, Oxford, Kyly, Havan, Nugali, Netzsch, Karsten e Damenny, através do Programa de Incentivo à Cultura do Governo do Estado de Santa Catarina.

O quê: Festival Literário Internacional de Pomerode (FLIPomerode)

Quando: 9 a 13 de agosto

Onde: Centro Cultural de Pomerode

Ingressos: gratuito, mas é preciso retirar no site https://www.sympla.com.br/

Programação completa: https://flipomerode.com/