Festival The Town: show de Ney Matogrosso terá espetáculo de luzes

O Festival The Town anunciou que terá a mesma tecnologia usada no show do Coldplay no Rock in Rio desse ano para surpreender o público. Na primeira noite do evento, 100 mil pulseiras serão distribuídas, 1.000m2 de telões de LED e mais de 6.300 spots de luz e fogos de artifício vão conectar toda a Cidade da Música no show de Ney Matogrosso. O artista é convidado para esse momento e cantará "América do Sul", relembrando sua apresentação na abertura do Rock in Rio 1985, inaugurando o Palco Mundo.

Confirmado para setembro de 2023, no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, espera-se que o momento do show das luzes aconteça no intervalo do segundo para o terceiro show do Palco Skyline, e terá duração de 10 minutos.

Todas as luzes da Cidade da Música se apagarão e apenas os palcos estarão acesos, com direcional de 6.300 spots de luz (2 milhões de Watts de potência), conectando cada pessoa que estiver no festival, não importando a sua localização.

Roberto Medina, criador e presidente do Rock in Rio e The Town, disse que será como se estivesse vivendo novamente a estreia do Rock in Rio, em janeiro de 1985. "Foi o início de um sonho que já remonta quase 38 anos de história. Tudo que vivemos naquela época tem um lugar especial guardado na minha memória e no meu coração. Sinto como se estivesse vivendo tudo novamente, ao planejar e construir um novo festival do zero, com a diferença de que hoje temos uma expertise que antes não tínhamos", disse.

Com Iza e Criolo como atrações confirmadas, o novo evento musical na capital paulista realizará sua primeira edição nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023. O evento terá cinco palcos, Skyline, The One, New Dance Order, São Paulo Square, Factory e Market Square, inspirados na arquitetura da cidade e gêneros musicais do evento - e contarão com mais de 200 horas de música.