Fhelipe Gomes participa do Fora de Série desta quinta-feira

publicidade

Paltiel é o servo fiel do Rei Saul e filho caçula de Laísh. Um rapaz simples e esperto que sempre fala o que pensa, procurando ajudar no que pode na série "Reis".

O personagem é interpretado pelo ator Fhelipe Gomes, que conta que tem aprendido muito com essa experiência: “Interpretar Paltiel está me fazendo ver tudo que sempre li na Bíblia. Parece que estou realmente vivendo naquela época. É incrível poder dar vida à Palavra de Deus”.

O ator é o convidado especial do Fora de Série desta quinta-feira, a partir das 19h. No bate-papo com Ana Carolina Cury, o ator revela o que tem aprendido com o personagem e várias curiosidades sobre sua carreira. Para assistir, é possível acessar o canal do YouTube Fora de Série

Exibida na Record TV desde o dia 22 de março, a série "Reis" é uma superprodução que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h.