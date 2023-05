Filósofo italiano Nuccio Ordine ganha prêmio Princesa das Astúrias de Humanidades

publicidade

Grande defensor do valor dos estudos humanísticos na era do utilitarismo, o professor, escritor e filósofo italiano Nuccio Ordine foi premiado nesta quinta-feira,dia 4),na Espanha com o prêmio Princesa das Astúrias de Comunicação e Humanidades 2023.

A obra de Ordine foi destacada "pela sua defesa das humanidades e pelo seu compromisso com a educação e os valores enraizados no pensamento europeu mais universal", segundo a ata publicada pelo júri deste prêmio convocado pela Fundação Princesa das Astúrias, herdeira ao trono espanhol.

"Ordine estabelece um diálogo com a sociedade contemporânea para transmitir, especialmente aos mais jovens, que a importância do conhecimento se encontra no próprio processo de aprendizagem", acrescentou o júri reunido em Oviedo (norte), sede da fundação.

Estabelecidos em 1981, esses prêmios são dotados de 50.000 euros (cerca de 277.370 reais, na cotação atual) e uma escultura criada pelo falecido artista catalão Joan Miró.

Os prêmios, que levam o nome do título da herdeira do trono da coroa espanhola, a princesa Leonor, são entregues pelos reis Felipe e Letizia no mês de outubro, em cerimônia em Oviedo, capital das Astúrias.