Filha de Vanusa agradece doações após revelar que estava passando fome

publicidade

Após fazer um post pedindo doações nas redes sociais, Aretha Marcos, a filha de Vanusa, agradeceu o apoio que recebeu de fãs e seguidores. Na sexta-feira (8), ela publicou um pedido de ajuda no Instagram, contando que estava sem comer.

Neste sábado, 9, a cantora revelou estar emocionada com o auxílio que recebeu. Na legenda do post no Instagram, ela escreveu:"Estou profundamente emocionada. Mais de 200 pessoas depositaram pequenas quantias. Pessoas que também estão lutando para sobreviver. Pessoas que tem pouco me ajudaram a sair um pouco do sufoco", iniciou.

"Nenhuma das pessoas envolvidas depositou. Eu acredito no povo brasileiro. Vivo reclusa e totalmente sem relacionamento a anos para me dedicar aos estudos da ciência em nome da sobrevivência, porque amo a maior das criações , o homem", disse.

"Gratidão, amo vocês, rezarei eternamente por cada pessoa que depositou. Abençoados sejam aqueles que levantam os que estão caídos. Todo meu amor", concluiu.