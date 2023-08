Filhos de Bernstein defendem Bradley Cooper de acusações polêmicas

publicidade

A família do compositor judeu Leonard Bernstein defendeu a polêmica decisão do ator Bradley Cooper de usar uma prótese nasal para interpretar o lendário maestro em seu novo filme.

O ator indicado ao Oscar, que dirigiu e escreveu "Maestro", seu novo filme no qual interpreta Bernstein, gerou controvérsia esta semana quando os trailers da produção, que será lançada na plataforma de streaming Netflix, vieram a público.

O motivo é que Cooper usa um nariz falso proeminente, apontado por alimentar estereótipos sobre judeus e que os críticos chamaram de "Jewface", em referência a uma prática antiga conhecida como "Blackface", na qual atores brancos escureciam o rosto para interpretar papéis de homens negros.

No entanto, os três filhos do compositor da comédia musical "West Side Story" defenderam o ator na rede social X, antigo Twitter.

Eles afirmam estar "totalmente de acordo" com a decisão de Cooper "de usar artifícios para aumentar a semelhança" com seu pai.

"É verdade que Leonard Bernstein tinha um nariz bonito e proeminente", reagiram Jamie, Alexander e Nina Bernstein. "Também temos certeza de que nosso pai não teria problema com isso", acrescentaram.

Filho de imigrantes judeus ucranianos, Bernstein faleceu em 1990, mas continua sendo um dos compositores e maestros mais conhecidos de todos os tempos.

Ele regeu a Orquestra Filarmônica de Nova York e é conhecido por compor "West Side Story", um dos grandes sucessos da Broadway.

Com "Maestro", Bradley Cooper, protagonista de filmes como "Nasce uma Estrela" ou a série "Se Beber, Não Case!", aborda a relação conturbada entre Bernstein e sua esposa, Felicia Montealegre, interpretada por Carey Mulligan.

Os filhos de Bernstein parabenizaram Cooper por seu "profundo compromisso".

"Parte nosso coração ver representações equivocadas ou mal entendidas sobre seus esforços", acrescentaram.

Cinebiografia de 'Maestro'

Cooper coescreveu o roteiro de 'Maestro' ao lado de Josh Singer (vencedor do Oscar por Spotligt: Segredos Revelados). É o primeiro trabalho de Cooper por trás das câmeras desde que estreou na função em Nasce Uma Estrela, de 2018. 'Maestro' conta com Carey Mulligan (Bela Vingança) Maya Hawke (Stranger Things), Matt Bomer (American Horror Story), Michael Urie (Ugly Betty) e Sarah Silverman (Escola de Rock) no elenco. A estreia nos cinemas será em 2 de setembro. Depois dos cinemas deve entram no católago da Netflix em 20 de dezembro.

Veja trailer: