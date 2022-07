Filipe Ret se pronuncia após ser autuado pela polícia: 'Nada que faço é motivo de prisão'

publicidade

Filipe Ret se pronunciou no Stories após ser autuado por porte de drogas. Na manhã desta terça-feira, dia 19, ele foi levado à delegacia e endereços associados ao cantor foram alvo de um mandado de busca e apreensão. No Stories, o artista agradeceu o apoio dos fãs e pediu desculpas aos pais.

"Obrigado por todas as mensagens de carinho e preocupação de vocês. Não sou perfeito, mas nada que faço é motivo de prisão. Peço sinceras desculpas a meu pai, minha mãe e a mãe do meu filho por terem suas casas invadidas e reviradas. Vocês não têm nada a ver com essa história e não mereciam isso. Já estou bem, amo vocês. Agora só preciso descansar e passar mais tempo com meu filho", disse Filipe Ret.

O cantor é investigado pelo crime de tráfico de drogas. Ele passou a ser alvo da investigação policial após supostamente oferecer e distribuir maconha gratuita em sua festa de aniversário, que aconteceu há cerca de um mês. Nesta manhã, agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE-RJ) cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao cantor no Rio de Janeiro, como a casa dele, em um prédio no Flamengo.

Durante a execução do mandado, Filipe Ret foi flagrado com maconha. Por isso, o cantor foi encaminhado à sede da DRE-RJ, localizada no Jacarezinho, zona norte da capital fluminens