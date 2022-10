Filme "Adão Negro" estreia dia 20 nos cinemas

publicidade

O filme "Adão Negro" tem estreia prevista para 20 de outubro de 2022, com sessões antecipadas a partir de 19 de outubro, nos cinemas e salas IMAX de todo o Brasil. A distribuidora Warner Bros. Pictures anuncia que ingressos já estão disponíveis para serem adquiridos.

Estrelado por Dwayne Johnson, o filme traz um personagem que ficou 5 mil anos adormecido. Ao "despertar", ele precisa decidir se usa seus poderes, obtidos a partir de uma tragédia, para destruir ou salvar a humanidade. Investindo na fantasia e na magia, a trama aposta nos efeitos especiais para apresentar os dons extraordinários do personagem.

A produção traz no elenco o veterano Pierce Brosnan como Senhor Destino, Aldis Hodge como Gavião Negro, Noah Centineo como Esmaga-Átomo e Quintessa Swindell como Cyclone. Jaume Collet-Serra dirige "Adão Negro" a partir do roteiro escrito por Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani, autores também do argumento para o cinema, baseado nos personagens da DC. "Adão Negro" foi criado por Bill Parker e C.C. Beck.